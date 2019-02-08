Sedat Peker terör savcısına ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım

Geçen hafta Ataşehir'de bir açılış sırasında yaptığı konuşmada halka silahlanma çağrısı bulunması üzerine hakkında 'Suç işlemeye tahrik' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' gerekçeleriyle soruşturma başlatılan Sedat Peker, avukatıyla birlikte Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na giderek ifade verdi.

'SUÇ UNSURU YOKTUR'





Şüpheli sıfatıyla Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısına ifade veren Peker'in, "Konuşmamın arkasındayım. Suç unsuru yoktur" dediği öğrenildi.





Yaklaşık yarım saat süren ifade işleminin ardından Sedat Peker, adliyeden ayrıldı.