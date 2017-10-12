Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker ifade verdi /12 Ekim 2017 18:00

Sedat Peker ifade verdi

Yayınladığı bir video ile gazeteci Fatih Altaylı'yı tehdit eden Sedat Peker, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

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Organize suç örgütü liderliğinden hükümlü olan Sedat Peker, kendisi hakkında yazı yazan Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya hitaben bir video yayınlayarak, "Halen daha hayattasın. Seni bugüne kadar öldürmemiş olmam bile benim suç örgütü lideri olmadığımın en büyük kanıtıdır” demişti. 

Video sonrasında Altaylı savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bugün adliyeye gelen Sedat Peker "tehdit" suçlamasından, şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Beraberinde yaklaşık 20 kişi ile adliyeye gelen Peker, ifadesinin ardından yine aynı grupla adliyeden ayrıldı. 
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