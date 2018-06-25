Seçimlerin ardından altının gram fiyatında son durum?





Cuma günü dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre 0,80 azalışla 191,1 liradan tamamlamıştı.





Altının gram fiyatı, 24 Haziran seçimlerinin kesin olmayan sonuçlara göre dolar kuruna bağlı olarak haftaya düşüşle başladı.





Saat 10.10 itibarıyla altının gram fiyatı önceki kapanışının yüzde 2,5 altında 186,4 liradan işlem görürken, aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 304 lira, Cumhuriyet altını da 1.240 liradan satılıyor.