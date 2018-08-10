Samanyolu Haber /Gündem / Seçimler öncesi 'bu kardeşinize yetkiyi verin de görün' demişti... Dediğini yaptı! /10 Ağustos 2018 16:23

Seçimler öncesi 'bu kardeşinize yetkiyi verin de görün' demişti... Dediğini yaptı!

Türk Lirası, ABD Doları karşısında dünkü kapanışa göre yüzde 12’ye yakın değer kaybederek 6.30 ile tüm zamanların en düşük düzeyini görürken 24 Haziran Başkanlık seçimleri öncesi Erdoğan'ın sözleri akıllara geldi

Erdoğan seçimlerden önce 'bu kardeşinize yetkiyi verin mücadele görün' demişti

Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinden 5 gün önce, 19 Haziran’da yaptığı bir konuşmada,  "Bu kur filan, bunların hiçbirisi bizim geleceğimizi belirleyen şeyler değil. Bizim geleceğimizi, biz belirleyeceğiz. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz" demişti.

Erdoğan’ın seçmenlerden yetki istediği gün, dolar/TL 4.74 seviyesindeydi. ABD’li papaz Andrew Brunson’ın yaklaşık 2 yıllık tutukluluğunun ardından serbest bırakılmamasıyla ivmelenen ABD-Türkiye krizi ışında dolar karşısında bir süredir negatif yönlü bir seyir izleyen TL, bugün de dünkü kapanışa göre yüzde 12'ye yakın değer kaybederek, 6.30 ile tüm zamanların en düşük düzeyini gördü. 

Seçimler öncesinde “Bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz” diyen ve 24 Haziran’da da yetkiyi alan Erdoğan’ın konuşmasından bu yana geçen sürede 52 günlük sürede Türk Lirası, ABD Doları karşısında yaklaşık yüzde 25 değer kaybetti.

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