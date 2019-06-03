Seçimin yenilendiği 3 ilçe ve 1 beldede seçim sonuçları belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden Denizli’nin Honaz, Artvin’in Yusufeli ve Kırıkkale’nin Keskin ilçeleri ile Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki yenileme seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri Kırıkkale Keskin’de AKP Adayı Dede Yıldırım; Artvin Yusufeli’de AKP Adayı Eyüp Aytekin; Denizli Honaz’da CHP Adayı Yüksel Kepenek, Adıyaman Besni’ye bağlı Kesmetepe’de ise DSP Adayı Ali Yılmaz kazandı.





YSK’DEN YAYIN YASAĞI AÇIKLAMASI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart’taki seçimlerin iptaline karar verilen Artvin’in Yusufeli, Kırıkkale’nin Keskin ve Denizli’nin Honaz ilçeleriyle Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde bugün yenileme seçimi yapıldı. Oy sayma işlemi devam ederken YSK, mahalli idareler yenileme seçimi oy verme işlemleri saat 18.00’den önce sona erdiğinden, yayın yasağının saat 21.00’den 18.30’a çekildiğini duyurdu.





KIRIKKALE KESKİN





Kırıkkale Keskin’de 2 bin 426 oy alan AKP adayı Dede Yıldırım, 2 bin 165 oy alan Milli İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak’ın önünde yer alarak seçimi kazandı. MHP adayı ise 679 oy aldı.





31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti Adayı Necati Alsancak 1806, AKP Adayı Dede Yıldırım 1800 oy almıştı. AKP’nin 9 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddiasıyla yaptığı itiraz kabul edilmişti.





DENİZLİ HONAZ





Denizli’nin Honaz ilçesinde resmi olmayan sonuçlarına göre seçimi CHP Adayı Yüksel Kepenek kazandı. CHP’liler sonucu kutlarken, CHP’li Kepenek ile seçimi takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, sandık görevlilerine sandık nöbeti çağrısı yaptı.





31 Mart yerel seçimlerinde CHP adayı Yüksel Kepenek 9 bin 389, AKP adayı Turgut Devecioğlu 9 bin 381 oy almıştı. İki partinin seçim sonuçlarına ilişkin itirazlarının sonucunda arada fark 1’e inmişti. Ardından AKP, 5 kısıtlı seçmenin oy kullandığı gerekçesiyle seçimin iptali için YSK’ye başvurmuştu. YSK, seçimlerin yenilenmesine karar verdi.





ARTVİN YUSUFELİ





Artvin’in Yusufeli ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre AKP Adayı Eyüp Aytekin kazandı. Seçimlerde, AKP adayı Eyüp Aytekin 2 bin 428 oy alırken, CHP Adayı Barış Demirci de 2 bin 63 oyda kaldı.





31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Barış Demirci, AKP’den Eyüp Aytekin’in aday olduğu seçimlerin sonucunda ilk sayımlarda CHP 2 oy farkla kazanmıştı. Ancak bir sandığa yapılan itiraz ile AKP bu kez 3 oyla kazanmıştı. Fakat bu sandıkta 4 adet oy pusulası tespit edilememişti. Bu kez CHP’nin itirazı üzerine yeniden sayım yapıldı ve AKP bir oy farkla kazanmıştı. Ancak 5 oy pusulası tespit edilememişti. Kısıtlı seçmen itirazlarının üzerine YSK, Yusufeli seçimlerini yenileme kararı almıştı.





KESMETEPE

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre DSP’nin adayı Ali Yılmaz kazandı. Bin 211 seçmenin olduğu beldede, bin 115 kişi oyunu kullandı.





Seçimde, AKP 65, CHP 325, Demokrat Parti (DP) 320, MHP 3 ve DSP ise 370 oy aldı. Seçimde 32 oy ise geçersiz sayıldı.





31 Mart yerel seçimlerinde Kesmetepe’de CHP ile Demokrat Partinin adaylarının oyu eşit çıkmıştı. CHP’nin Adayı Hasan Koca ile Demokrat Partinin Adayı Yusuf Parlaker’in 281 oy aldığı seçimler, CHP’nin itirazı sonucunda 1 mükerrer oy tespit edilmesiyle iptal edilmişti.





SEÇİM 3 YERDE DAHA TEKRARLANACAK

YSK tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edildiği İstanbul’da 23 Haziran’da, Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde 21 Temmuz’da, Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde ise 4 Ağustos’ta yeniden seçim yapılacak.





YSK tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edildiği İstanbul’da 23 Haziran’da, Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde 21 Temmuz’da, Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde ise 4 Ağustos’ta yeniden seçim yapılacak.