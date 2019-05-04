Samanyolu Haber /Gündem / Seçimin iptal edildiği ilçede AKP'nin adayı kayyım olarak atandı /04 Mayıs 2019 10:54

Seçimin iptal edildiği ilçede AKP'nin adayı kayyım olarak atandı

31 Mart'ta İYİ Partili Necati Alsancak’ın altı oy farkla kazandığı ancak seçimin iptal edildiği Keskin Belediyesi'ne AKP’nin milletvekili adayı olan Vali Yardımcısı Osman Akbaş atandı.

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Kırıkkale'nin Keskin İlçesi'nde İYİ Partili Necati Alsancak'ın altı oy farkla kazandığı seçim iptal edilmişti. 2 Haziran'da yenilenecek olan seçim öncesinde Keskin Belediye Başkanlığı'na Vali Yardımcısı Osman Akbaş kayyım olarak atandı. 

DÖRT GÖREV BİRDEN

Akbaş, 24 Haziran'da AKP'den Afyon milletvekili aday adayı olmuştu. Akbaş halen vali yardımcısı, il özel idare sekreteri, Keskin kaymakamı ve Keskin belediye başkanlığı olmak üzere dört görevi birden yürütüyor.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanı Bülent Altınışık, "Keskin'de kazanan adayın mazbatası iptal edildi, meclis üyeleri duruyor. Valinin meclis üyelerinden birini başkan olarak ataması gerekirdi. AKP'den milletvekili aday adayı olmuş kişi, 30 gün sonra yapılacak seçimden sorumlu. Bu etik değil" dedi.
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