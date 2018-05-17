Samanyolu Haber /Dünya / Seçimi kaybettiğinin haftasına polis evinde arama yaptı /17 Mayıs 2018 10:29

Seçimi kaybettiğinin haftasına polis evinde arama yaptı

Malezya'da polis, seçimi kaybetmesinden bir hafta sonra, eski Malezya Başbakanı Najib Razak'ın evinde arama yaptı.

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Malezya medyasına göre, Razak'ın evinin etrafında çok sayıda polis aracı görüldü.

Yeni Malezya Başbakanı Mahathir Mohamed, daha önce eski müttefiki Razak hakkındaki yolsuzluk soruşturmalarını yeniden açılmasını ele alacağını söylemişti.

Haftasonu ülke dışına çıkış yasağı konan Razak, hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Razak geçen Cumartesi günü eşiyle birlikte tatile gitmek için ülke dışına çıkmayı denemişti.

Najib, uzun süredir kendi kurduğu devlet fonundaki yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya.

2015'te fondan hesabına 700 milyon dolar geçirmekle suçlanmış, ancak daha sonra soruşturmada aklanmıştı.

Reuters Haber Ajansı, Razak'ın evinin önünde, polis, gazeteciler ve halktan oluşan 100 kişiden fazla bir kalabalık olduğunu bildirdi.

Najib Razak'ın Barisan Nasional koalisyonu 9 Mayıs'ta sürpriz bir seçim yenilgisi almıştı.

Razak'ın 92 yaşındaki eski müttefiki Mahathir, skandalda ortadan kaybolan milyonlarca doları bulmaya çalışacağını söylemişti.

Mahathir, işbaşına gelir gelmez başsavcı ve yolsuzlukla mücadele kurumundaki yetkilileri değiştirdi.

Eski rakibi Enver İbrahim de dün hapisten salıverildi.

Mahathir'in Enver ile yaptığı anlaşmaya göre, iki yıllık başbakanlığın ardından görevi Enver'e devredecek.

Yolsuzluk skandalı

Najib Razak uzun süredir, 2009'da kurduğu devlet yatırım fonu 1Malaysia Developmend Berhad (1MDB) ile ilgili yolsuzluk ve kötü yönetim suçlamalarıyla karşı karşıyaydı.

Fon, başkend Kuala Lumpur'ı bir finans merkezi haline getirmek ve stratejik yatırımlarla ekonomiyi desteklemek için kurulmuştu.

Ancak 2015 başlarında, bankalar ve tahvil sahiplerine olan 11 milyar dolarlık borcunun taksitlerini ödeyemeyince dikkatler fona çevrildi.

Wall Street Journal gazetesi, fondan 700 milyon doların Najib Razak'ın kişisel banka hesaplarına gittiğini gösteren belgeler bulunduğu haberini yapmıştı.

Najib ise 1MDB ya da herhangi bir kamu fonundan para aldığı iddialarını reddediyor.
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