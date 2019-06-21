'Seçimi iptal ettirecek para bile kalmadı bütçede'

“Ahmet Necdet Sezer, 16 Mayıs 2000 tarihinde başlayıp 28 Ağustos 2007 tarihinde sona eren 7 yıllık cumhurbaşkanlığı döneminde toplam 197 milyon lira ödenek harcaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece 28 gün çeken 2019 yılının Şubat ayında 197 milyon lira örtülü ödenek kullandı. Cumhurbaşkanlığı'nın diğer harcamalarından bahsetmiyorum bile” diye yazan Sözcü gazetesi köşe yazarı Murat Muratoğlu, “Seçimi iptal ettirecek para kalmadı” başlıklı bugünkü köşe yazısında bütçedeki kara deliğe dikkat çekti.







'BEDELLİ ASKERLİK VE İMAR BARIŞINDAN GELEN PARALAR TATLI NİYETİNDE YENDİ'





Bedelli askerlik ve imar barışından toplanan paraların da “yemek sonrası tatlı niyetine tüketildiğini” öne süren Muratoğlu’nun yazısındaki ilgili kısım şöyle:





“Bütçe, 2019 Ocak-Mayıs döneminde 66.5 milyar TL açık verdi. Yıllık bütçe açığı yani 2018 Mayıs'ından 2019 Mayıs'ına yaklaşık 112 milyar lira…Kriz nedeniyle Türkiye'de herkes harcamasını keserken devlet harcamaya doyamamış, olmayan parasını harcadığı gibi üzerine dünya borçlanmış!





Bu kadar yüksek açık verilirken, harcanan sadece toplanan vergiler mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz! Bedelli askerlik, imar affı, vergi barışı ile toplanan paralar da var. Onlar da yemek sonrası tatlı niyetine tüketildi.”





‘DEVAMLI PAKET AÇIP DURUYORLAR YA…’





“Borcun bir faizi var. Ödenen faiz de gider yazılıyor. Vergiler bu sefer Hazine'nin borçlanma faizine gidiyor! Yine giren çıkan size, bize oluyor. Hani devamlı paket açıp duruyorlar ya… Paket demek, kaynak demek… Vergilerin harcanması, devletin alacağından vazgeçmesi demek… Kimin için bu alacaktan vazgeçiliyor? Oraya da bakmak gerek! Sahi “bütçe” nasıl denkleşecek? Hesap yine vatandaşa kitlenecek!”





‘SEÇİMİ İPTAL ETTİRECEK PARA BİLE KALMADI’





“Neyse ki Binali Yıldırım belediye başkanı seçilecek, ekonomi düzelecek! Hele gelsin, bir haftada dünya lideri oluruz, 15 günde uzay çağına gireriz. Ahdim olsun bir aya kalmaz galaksiyi ele geçirmeye kadar götürürüz bu işi… Ya seçilmezse? Seçimi iptal ettirecek para bile kalmadı bütçede!”