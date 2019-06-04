Seçimi iptal eden YSK üyesinin ağabeyi Binali Yıldırım'ın ekibinden çıktı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul’da seçimin iptal edilmesine karar veren 7 üyeden biri olan Erhan Çiftçi’nin ağabeyi Ayhan Çiftçi’nin, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım’ın Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı döneminde, başka bir kurumdan, mesleki deneyimiyle ilişkili olmamasına karşın, Personel Daire Başkanı olarak tartışmalı bir şekilde göreve getirildiği ortaya çıktı. Jeoloji mühendisi olan Ayhan Çiftçi’nin uzmanlık alanı olmamasına karşın Karayolları Genel Müdürlüğü’nde Personel Daire Başkanlığı görevini 2017 yılına kadar yürüttüğü öğrenildi.







31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’na önce günlerce mazbatasını vermeyen YSK, ardından da bugüne kadar iptal gerekçesi olarak kabul etmediği nedenlerle seçimi iptal etmişti. YSK’nin kararı hukuki olarak pek çok tartışmaya neden olurken, seçimin iptal edilmesi yönünde karar veren 7 üye hukuk çevreleri tarafından eleştirilmişti.





‘ETİK YOKSA ADALET DE YOK’







CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, bir yerde etik olmadığı takdirde ne adaletten ne de demokrasiden bahsedileceğini ifade etti. Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre YSK’nin görevinin seçimleri dürüstlük içerisinde gerçekleştirmek olduğunu belirten CHP’li Erkek, şunları dile getirdi:





“Seçimin dürüstlüğünü sağlamakla görevli kurulun üyesi bir yargıç, gönül bağı olan siyasi partiye organik bir bağ kurmaz, etik gereği kurmamalıdır. Hukuka aykırı biçimde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı seçiminin yenilenmesi yönünde oy kullanan, gerekçeli kararında somut bir tespitte bulunamayan kurul üyesinin eşi, seçimin yenilenmesi itirazında bulunan siyasi partiden aday adayı olmuşsa, verdiği kararın objektifliğini kim nasıl ileri sürebilir?”





‘YSK ÜYESİNİN AĞABEYİNE KIYAK GÖREV VERMİŞ’





İstanbul seçimlerinde iptal oyu veren İlhan Hanağası’nın eşi Nur Hanağası’nın 2015 genel seçimlerinde AKP’den milletvekili adayı olduğunu anımsatan Erkek, “Daha büyük bir iddia da şu: İptal kararını veren üyelerden Erhan Çiftçi’nin ağabeyi Ayhan Çiftçi. Seçimi kaybeden ve iptal kararı lehine olan Binali Yıldırım’ın bakanlığı döneminde Ayhan Çiftçi bakanlık içinde kıyak bir göreve getirilmiş. Bu mu etik?” diye konuştu. Erkek, YSK üyesi Çiftçi’nin kardeşi Orhan Çiftçi’nin de Mudanya Kaymakamı’yken bir kadını korumalarının zoruyla arabaya bindirmesiyle gündeme geldiğini, bu olayın kamuoyunda tepki çekmesi üzerine merkez valiliğine çekildiğini hatırlattı.





YSK İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararında, 'usulsüzlüğe' sebep olan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti. YSK bugün bu kararından vazgeçti.





‘HAKİM ÇIKAR SAĞLAMAMALI, BU İLİŞKİLERDEN UZAK OLMALI’





Yargı etiği ilklerine de değinen Erkek, “Hâkim, yasama ve yürütme organlarının etkisi ve bu organlarla uygun olmayan ilişkilerden fiilen uzak olmakla kalmayıp aynı zamanda öyle görünmelidir de. Hâkim, hakimlik mesleğinin prestijini; kendisine, aile üyelerinden birisine veya herhangi bir kimseye özel çıkar sağlayacak şekilde ne kendisi kullanmalı ne de başka birisine kullandırmalıdır” diye konuştu.





Siyasi partilerle eşleri ya da kardeşleri üzerinden organik bağ kuran YSK üyelerinin; kurulu görevini yapamaz hale getirdiğine işaret eden Erkek, “Siyasi partilerle bağ kuracaksanız YSK’ye üye olmayın. Niye oluyorsunuz? Çıkarın cüppelerinizi, eşiniz mi aday oluyor, kendiniz iktidar için mi çalışıyorsunuz, ne yaparsanız yapın. Ama vicdanları, demokrasiyi ve hukuku yaralamayın” dedi.