'Seçime katılım %90'ı bulur'

Kamuoyu araştırma şirketi KONDA’nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, medyascope.tv’de yaptığı açıklamada, ikinci seçimde katılım oranının yüzde 90’ı bulmasını beklediklerini söyledi.





gazeteduvar.com'da yer alan habere göre AKP’ye yakınlığıyla bilinen kamuoyu araştırma şirketi MAK Danışmanlık’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, 27-30 Nisan tarihleri arasında 5 bin 500 kişiyle yaptıkları araştırmanın Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’na oy verenlerin oranının artacağını gösterdiğini söylemişti.





Kulat, yaptıkları araştırmanın sonucuna ilişkin şu bilgileri vermişti:





SANDIĞA GİTMEME NEDENLERİ NELER?





Ankette, sandığa gitmeyen seçmenin bu tavrının sebeplerini de anlamaya çalıştıklarını belirten Kulat, kotasız olarak bakıldığında seçmenin yaklaşık yüzde 41’inin CHP’ye, yüzde 40.6’sının da AKP’ye oy verdiğini söylediğini kaydetti.

Kulat, sandığa gitmeyen yüzde 17 oranındaki seçmene, neden oy kullanmadıklarını sorduklarını, yüzde 17 oranındaki bu kitlenin yaklaşık yüzde 50’sinin, “bireysel, ailevî mazeretler” gösterdiklerini kaydetti. Kulat, buna dayanarak, “Belli ki yarın da seçim yapılsa, yaklaşık olarak yüzde 8-9, belki yüzde 10 oranında seçmen, sandığa gitmeyecek” dedi.





Kulat, sandığa gitmeyen yüzde 17 oranındaki seçmenin yüzde 20’sinin ise “Oy versem de bir şey değişmiyor” düşüncesiyle sandığa gitmediğini ve bu seçmenlerin, ağırlıklı olarak AKP’li seçmenler olduğunu kaydetti. Kulat, “Bir rahatsızlık ifade ediyor. Bakın, önemli bir ayrıntı, buradaki durum” değerlendirmesinde bulundu.





Sandığa gitmeyen yüzde 17 oranındaki seçmenin diğer yüzde 20’lik bir bölümünün de “Partimin politikalarına, söylemlerine kızdığımdan dolayı gitmiyorum” dediğine işaret eden Kulat, “Bu da ağırlıklı olarak Kürt seçmen. Bakın, önemli ayrıntı bunlar, kendi içerisinde” bilgisini verdi.





MHP’DEN GELEN OY ORANI YÜZDE 3





“Seçmenin, AKP’nin dilini beğenmediği bir dönem yaşıyoruz. Bu, önemli bir ayrıntı” diyen Kulat, seçmenlere, partilerini de sorduklarını belirterek, Cumhur İttifakı’na oy verenlerin sadece yüzde 3’ünün MHP’li olduğunu kaydetti.





Kulat, anket çalışmasında deneklere, “31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tercihinizde ne etkili oldu?” sorusunu da sorduklarını kaydetti. Kulat, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:





Mehmet Ali Kulat, “Seçimde bir hile yapıldığını düşünüyor musunuz?” sorusuna deneklerin yüzde 56’sının “Hayır, düşünmüyorum”, yüzde 36’sının ise “Evet, düşünüyorum”cevabı verdiğini kaydetti. Kulat, “Yani AK Parti’ye oy verdiğini söyleyen seçmenin de bir kısmı, hile olmadığını düşünüyor” dedi.





YILDIRIM’A OY VEREN AKP’LİLER, ‘TERCİHİM DEĞİŞEBİLİR’ DİYOR





Kulat, “Seçimin tekrarlanması durumunda politik tercihiniz değişir mi?”sorusuna ise deneklerin yüzde 79’unun “Değişmez” cevabı verdiğini, yüzde 8’inin kararsız olduğunu, yüzde 13’ünün ise “Evet, değişir” cevabı verdiğini açıkladı.





Kulat, “Kararsızları dağıttığınızda, %16-17’lik bir seçmen, ki seçimin kaderini değiştirecek bir seçmen, ‘Evet, kararım değişir’ diyor ve bu seçmen, ağırlıklı olarak AK Parti’ye oy verdiğini, yani Cumhur İttifakı’na oy verdiğini söyleyen seçmen” diye konuştu.





Bu verileri değerlendiren Mehmet Ali Kulat, “Bu fotoğraf doğru çıkarsa, Ekrem İmamoğlu’na oy verme oranının artacağını gösteriyor” dedi.