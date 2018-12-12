Samanyolu Haber /Gündem / Seçime giderken Türkiye yeniden Suriye'ye yeniden giriyor /12 Aralık 2018 13:38

Seçime giderken Türkiye yeniden Suriye'ye yeniden giriyor

Erdoğan, Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuşuyor. Erdoğan, “Fırat’ın doğusundaki harekata birkaç gün içinde başlayacağız” diye konuştu.

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İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Son 16 yıldaki atılımlarımız sayesinde ülkemizi çok farklı ve ileri bir noktaya getirmeyi başardık.

Sadece doğal kaynağa veya ticarete dayalı paranızın olması, savunma sanayinde belirli bir seviyeye ulaşamamışsanız özgürlüğünüzü garanti altına almanızı asla size getirmez.

Bugüne kadar yaptıklarımızı ısınma, alıştırma, egzersiz hareketleri olarak görüyoruz. İnşallah, bundan sonra koşmaya çok daha farklı bir şekilde devam edeceğiz.

Savunma sanayi alanında proje bedeli 60 milyar doları bulan 650 kalem işi takip ediyoruz.

Atak helikopterini çok daha güçlü hale getireceğiz. Milli muharip uçağımızı geliştirme yönünde kesintisiz bir çaba içindeyiz.

Özel sektörümüz çıktı ortaya, insansız hava aracını da silahlı insansız hava aracını da yaptı. Şimdi daha da ileri gidecekler, buna inanıyorum. Çok daha güçlüsünü yapacaklar.

Yeni teknolojilerle daha da geliştirdiğimiz Altay tankı, prototipinin de ötesinde bir ürün olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine sunulacaktır.

Erdoğan, “Fırat’ın doğusundaki harekata birkaç gün içinde başlayacağız” dedi
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