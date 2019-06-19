Binali Yıldırım seçime 1 hafta kala Saadet Partisi'nden özür diledi

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Saadet Partisi’ne yakınlığı ile bilinen Milli gazeteyi ziyaret etti.





Yıldırım, siyasette yanlış anlaşılan söylemlerin olduğunu söyledi. Yıldırım, Saadet Partililer’den özür diledi, özrünün de bir seçim yatırımı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.





31 Mart seçimleri öncesinde başta Erdoğan olmak üzere AKP'nin ileri gelenleri hem Saadet Partisi'nin tavrını hemde genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nu hakarete varan sözlerle eleştirmişti





“ÖZÜR DİLİYORUM”





Seçimlere 1 hafta kala 31 Mart’ta 100 bine yakın oy alan Saadet Partisi’nden özür dileyen Yıldırım, “Dünyaya bakış, ahirete bakış, yaşayışta ne farkımız var? Şuna ben de katılıyorum. Siyasetin sert rüzgârlarında yanlış anlaşılacak söylemler olabilir. Onun için Saadet Partili kardeşlerim incinmiş olabilir. Ben bu yüzden dolayı da kendilerinden özür diliyorum. Böyle bir hata varsa bu da bizim sorumluluğumuz. Bu da seçim yatırımı gibi düşünülmesin.” ifadesini kullandı.