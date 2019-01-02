AKP'ye yakınlığı ile bilinen Karar Gazetesi'nin Ekonomi Editörü İbrahim Kahveci iktidarın seçim yatırımı olarak getirdiği kolaylıkları seçim sonrasında almak zorunda kalacağını söyledi

Yine seçim vaatleri-indirimleri gelmeye başladı.

Köprülere nihayet zam yapılmadı. İstanbul’da su fiyatlarına yüzde 15 indirim geldi. İmar barışı süresi uzatıldı. Vergi barışlarının biri bitmedin, diğeri geldi. Birinin ödeme süresi dolmadan diğerinin süresi uzatıldı. KDV indirimleri seçimlere kadar sürecek denildi.

Kısaca seçimlere kadar bir parmak bal daha yiyeceğiz. Ama seçimlerden sonra ne olacak bilmiyoruz.





Mesela boğaz köprüleri çift taraflı ücretlendirilecek mi? Suya zam gelecek mi? Vergi indirimleri yerine yeni vergiler mi gelecek?













Kısaca bugünler verme günleri.





Yarın ise (seçimden sonra) yeniden alma günleri başlayacak. Ne diyor büyüğümüz: “Seçimden sonra söylemleriniz hiç bir zaman aynı olmaz. Bu siyasetin gereği”





Ama rahmetli Adnan Kahveciden biliyoruz ki, verilen her vaat ülkeye kayıp yıllar olarak dönüyor.