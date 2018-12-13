Seçimden sonra IMF yolu göründü

19. kez düzenlenen Marka Konferansı’nda ekonomideki son tabloyu yorumlayan ekonomi yazarı Uğur Gürses, Türkiye’nin doğru reçete için öncelikle doğru bir teşhis koyması gerektiğini söyledi.





‘DALGALANMA DEĞİL KRİZ’





“Şu anda bir ekonomik krizin içindeyiz, ekonomik durgunluk ve resesyona doğru gidiyoruz. Yerel seçime kadar ekonomi idare edilecek yeni bir temel karar alınmayacak yerel seçime kadar böyle devam edecek” ifadelerini kullanan Gürses, verilerin 1991 ve 2001 krizlerini hatırlattığını ve bunun adının dalgalanma değil kriz olarak konulması gerektiğini kaydetti.









Yaşanan durumu doktorun hastasına doğru teşhis koymasına benzeten Gürses ancak doğru teşhisin doğru reçete sağlayabileceğini vurguladı.













‘KRİZİ ÇÖZMENİN YOLU DEMOKRATİKLEŞME’





Sözcü’den Sayime Başçı’nın haberine göre, IMF’in Türkiye’ye pat diye 60 milyar dolarlık bir fon sağlamayacağını burada Fransa Almanya gibi ülkelerin kendi halklarının tepkisine göre oy kullanacağını dile getiren Gürses, “Türkiye’nin sermayeyi getirecek önlemler alması gerekiyor. Demokrasi, temel hak ve özgürlükler ve hukukun üstünlüğü gibi alanlarda iyileşme sağlanması gerekecek. Krizi çözmenin yolu demokratikleşme. Türkiye’nin kendi göbek bağını kesmesi ve kendi bahçesini düzenlemesi gerekiyor” dedi.





‘DÖVİZ KURU ÜZERİNDEKİ BASKI DEVAM EDECEK’





Seçimlerden sonra hükümetin ekonomiye ciddi şekilde yaklaşması gerektiğini aksi halde toplumun refah kaybedeceğini dile getiren Gürses, “Kısa vadede döviz kuru üzerinde baskı devam edecek ve orta vadede normal bir patikaya girecek. Kurda bir yükselme olabilir ama 1 yıl sonra düz bir patika şeklinde devam edecek” dedi.