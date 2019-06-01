Seçimden sonra dar kapsamlı af tasarısı gündemde, Erdoğan'dan açıklama

Cumhuriyet Gazetesi'nden Emine Kaplan'ın haberine göre MHP’nin ‘af’ düzenlemesine karşı çıkan AKP’nin doğrudan değil ama dolaylı olarak tahliyeleri sağlayabilecek bir düzenlemeyi seçim öncesi gündeme getirebileceği kaydediliyor. Ancak pakette hangi düzenlemelerin yer alacağına Tayyip Erdoğan’a yapılacak sunumun ardından karar verilecek.







Adalet Bakanlığı’nın öncelikli hangi düzenlemelerin çıkarılacağı konusunda çalışma yaptığını belirten AKP yöneticileri, “Bayram tatili süresince bununla ilgili çalışmalar yapılacak. Bu sürede netleştirilebilirse askerlik yasa önerisinin görüşmelerinin hemen ardından yargı paketi gündeme gelebilir. Askerlik ve yargı paketi çıkarılabilirse 23 Haziran’a bir hafta kala TBMM Genel Kurulu çalışmalarına seçim nedeniyle ara verilir” görüşünü dile getirdi. Yargı paketinin yetiştirilememesi durumunda 23 Haziran seçimleri sonrasında mutlaka TBMM gündemine getirileceği, Meclis’in yaz tatiline girmeden önce temmuz ayında yasalaştırılacağı belirtiliyor.







ERDOĞAN: BAKANLIK ÇALIŞIYOR, SEÇİMLERDEN SONRA GÖRÜŞÜLECEK





Tayyip Erdoğan İstanbul'da katıldığı programda kalabalıktan af taleplerinin dile getirilmesi üzerine, "Değerli kardeşlerim; konuyu bilmeden, konunun teferruatına hakim olmadan sizlere ayak üstü vereceğim cevap aldatıcı olur. Ben sizleri aldatamam. Ancak şu anda Adalet Bakanlığımızın bu konularla ilgili bir çalışması var. Temenni ederim ki bu çalışmada sizlerin yakınları da bunun içine dahil olur. Çünkü herkesi kusura bakmayın, herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var. İnşallah bu çalışma neticesinde bırakılabilecek olanları, dediğim gibi inşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında tekrar oralarda bunlar görüşülecek." şeklinde konuştu.