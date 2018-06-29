Samanyolu Haber /Gündem / ''Seçimde şaibe var, Doğu'da MHP'ye iki buçuk milyon oy çıkması mümkün mü?'' /29 Haziran 2018 21:35

''Seçimde şaibe var, Doğu'da MHP'ye iki buçuk milyon oy çıkması mümkün mü?''

CHP Milletvekili Kani Beko, seçim sonuçlarında şaibe olduğunu iddia etti. Beko, "Doğu bölgesine en çok giden sendikacılardan biriyim. MHP'ye 2,5 milyona yakın oy çıkması, bana göre mümkün değil" diye konuştu.

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CHP İzmir Milletvekili ve DİSK eski Genel Başkanı Beko, Çeşme'ye gelerek, CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran ile Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Beko'yu İlçe Başkanı Oran, yönetim kurulu üyeleri ve partililer karşıladı.

'BANA GÖRE SEÇİMDE ŞAİBE VAR'

Kani Beko, ziyaretinde, 24 Haziran seçimlerinde CHP İlçe Örgütü ve Belediye Meclis üyeleriyle beraber gösterilen başarı dolayısıyla Başkan Dalgıç'a teşekkür etti. Beko, "Her ne kadar bu mücadeleyi azimle kararlı bir şekilde verdiysek de karşılığını alamadık. 24 Haziran'da demokratik bir seçim olmadı. OHAL koşullarında yapılan seçimlerde, bütün bakanlıklar ve AKP'li birçok belediye başkanı, AKP'nin militanları gibi çalıştılar. Normal bir seçim olmadı. Benim ziyaret ettiğim birçok bölgede bunlar yaşandı. Dolayısıyla seçim sonuçlarına baktığımızda da bana göre seçimde şaibe var. Ben Doğu bölgesine en çok giden sendikacılardan biriyim. Oranın yapısını iyi bilenlerden biriyim. MHP'ye 2,5 milyona yakın oy çıkması, bana göre mümkün değil. O bölgede, bir; korucular var, iki; polisler var, üç; ordu var bir de aşiretler var. Tamamını toplasanız 500 binden fazla oy alamazsınız" diye konuştu.

'KIRGINLIKLARI BIRAKIP, YEREL SEÇİMLERE HAZIRLANMAMIZ GEREK'

Seçimlerin öyle ya da böyle bittiğini kaydeden Beko, "Önümüzde yerel seçimler var. Parti içi kırgınlıkları bir kenara bırakmamız gerekir. Yerel seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı şimdiden mutlaka yapmamız gerekir. Demokratik kitle örgütleriyle meslek odalarıyla siyasi parti temsilcilerimizle sendikalarımızla muhtarlarla halkımızla görüşerek, konuşarak, önümüzdeki yerel seçimlere hazırlık yapmamız gerekir" dedi.
Seçim öncesi Çeşme'yi ziyaret ederek, parti yöneticileri ve partililerle birlikte sokak sokak dolaştıklarını vurgulayan CHP'li Beko, "İşçileri, esnafı, vatandaşları ziyaret ettik. Yaptığınız katkılardan dolayı başta İlçe Başkanımız Ekrem Oran'a ve emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ederim" diye konuştu.
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