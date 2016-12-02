Samanyolu Haber /Gündem / Seçim vaadleri başladı... /02 Aralık 2016 13:24

Seçim vaadleri başladı...

AKP, il belediyelerinde zayıflayan gücünü köylerden ve ilçelerden gelecek oylarla garantilemenin yolunu buldu. Büyükşehir olmak için gerekli görülen nüfus sınırı düşürülerek 30 ilin daha büyükşehir statüsüne alınması sağlanacak. Böylece hem il belediyesi garanti altına alınacak hem de AKP'nin kaybedeceği ilçeler, büyükşehir belediyesinden bağımsız hareket edemeyecek.

Erdoğan'ın U dönüşlerinden bir parça

Tayyip Erdoğan, büyükşehir olmak için aranan nüfus rakamının düşürüleceğini açıkladı. Beştepe'de AKP'li milletvekilleri ile bir araya gelerek seçime yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmelerinin detaylarını paylaşarak, "Üç kez görüşme yaptık. Rusya'nın, Türk askerlerine yapılan saldırıyla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. İki ülkenin Suriye'de insanı yatırımlar yapması konusunu da konuştuk. Hastane, okul gibi ortak çalışmalar da yapacağız. Zaten saldırıları rejim üstlendi" dedi.

Milletvekillerinin, büyükşehir kapsamında olmayan illerde hizmetlerin götürülmesinde sıkıntı yaşandığı, farklı imar kararları aldığını belirtmesi üzerine Erdoğan, "Bu sorunu biz de tespit ettik. Yeni bir düzenleme yapacağız. Büyükşehir olmak için aranan nüfus rakamı düşürülecek. Büyükşehir sayısı 50-60'ı bulabilir. Büyükşehir merkez belediyeler güçlendirilecek" dedi. Bu adımın aslında tüm il belediyelerini büyükşehir statüsüne alarak AKP'nin kontrolüne almak maksadıyla atıldığı ortada. Yapılacak düzenleme ile tüm ilçeler de Büyükşehir Belediyesi'nin çatısı altına alınacak ve kontrol merkezi hale getirilecek. Yerel yönetimlerde verimin artırılması hedefleneceğine yetkileri budanarak merkeze bağlı hale getirilecek.
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