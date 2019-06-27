Samanyolu Haber /Gündem / Seçim sonrası Taksilere de zam gelecek! /27 Haziran 2019 10:12

Seçim sonrası Taksilere de zam gelecek!

Türkiye'de Uber'in yasal engellerle Vito ya da XL olarak bilinen taşımacılık hizmetinden vazgeçip sadece taksilerle çalışmaya başlamasının ardından taksi plaka fiyatları yeniden prim yaptı.

SHABER3.COM



Tartışmalar sürerken, Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini belirterek 23 Haziran seçimlerinin ardından, haziran sonunda taksi ücretlerine zam geleceğini belirtmişti.

Taksi açılış ücretlerinin yeni dönemde 4 liradan 6 liraya çıkması ve kilometre bedelinin de 2.5 TL'den 3.25 liraya yükselmesi bekleniyor.

2 senedir zam uygulanmayan taksi ücretlerinde böylelikle 5 kilometrelik mesafe yüzde 34 zamlanacak. Örneğin, Taksim'den Zincirlikuyu'ya gidecek bir İstanbullu 16.5 TL yerine minimum 22.25 TL ödeyecek.

Peki dünya genelinde taksi ücretleri ne durumda?

Bazı vatandaşlar düşük standartta hizmet aldığını ve ücretlerin zaten yüksek olduğunu belirtirken taksi esnafı özellikle yakıt giderlerini ön plana çıkarıyor. Hizmetin çok ucuz olduğunu belirten taksiciler arasında bu nedenle asıl müşterilerini kaybettiklerini söyleyenler dahi var.

Taxi2airport verilerine göre 5 km'lik mesafe dikkate alındığında gelişmiş ülkelerdeki ücretlerle gelişmekte olanlar arasındaki en yüksek makas 17,5 kat.

Dünyada taksi ücretinin en pahalı olduğu ülke açık ara İsviçre. Haziran ayı fiyatlarına göre 22.68 euro ödeyen İsviçreliden sonra taksiye en yüksek ücreti 15.64 euro ise Japonlar ödüyor.

Fransa, Almanya, Hollanda, İngiltere, Belçika, Avusturya gibi ülkelerde ise müşteriler 5 km'lik mesafe için ortalama 10 ila 15 euro arasında harcama yapmak zorunda.
Gelişmekte olan ekonomilerde ise en düşük ücret Hindistan, Tayland, Endonezya, Malezya gibi Asya- Pasifik ülkelerinde ve 2 euronun altında. Onları 1.80 euro ile Meksika ve 2.24 euro ile Türkiye takip ediyor.

Türkiye mevcut durumda Avrupa'da taksinin en ucuz olduğu ülke konumunda. Zam geldiği takdirde İstanbul için bu bedel 3 euro üzerine çıkacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Seçim sonrası Taksilere de zam gelecek! Sonraki Haber >>

Siyasetçi canlı yayında gazeteciye saldırdı

Siyasetçi canlı yayında gazeteciye saldırdı

Eğitimci Turgay Karaman'ın eşinden çağrı

Eğitimci Turgay Karaman'ın eşinden çağrı

Aranırken TRT klibini çekti, hapiste yayınladı

Aranırken TRT klibini çekti, hapiste yayınladı

Cübbeli Ahmet'in açıklaması 'fetva' değilmiş

Cübbeli Ahmet'in açıklaması 'fetva' değilmiş

Ekrem İmamoğlu kazanınca yolculardan ücret almadı

Ekrem İmamoğlu kazanınca yolculardan ücret almadı

AKP Fatih'te seçimi neden kaybetti?

AKP Fatih'te seçimi neden kaybetti?

Ver mehteri....

Ver mehteri....

Binali Yıldırım araç içinde ağladı

Binali Yıldırım araç içinde ağladı

Küçükkaya'ya cesaret geldi: Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum

Küçükkaya'ya cesaret geldi: Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum

'Babacan'a, Erdoğan'a yeni partiyi kurduklarını haber verme görevi verildi'

'Babacan'a, Erdoğan'a yeni partiyi kurduklarını haber verme görevi verildi'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:38:56