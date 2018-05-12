Seçim sonrası mahkeme yolu gözüktü.... CHP ve HDP'li vekilleri yargı kıskacında!

20 Mayıs 2016’daki anayasa değişikliği ile geçici olarak haklarında 682 dosya bulunan 139 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı. Yapılan bu değişikliğin ardından mevcut 682 dosya için başlayan yargı sürecinde çok sayıda HDP milletvekili gözaltına alınarak tutuklandı. Halen 9’u HDP, 1’i CHP’den 10 milletvekili tutuklu bulunuyor.





126 MİLLETVEKİLİ HAKKINDA 569 FEZLEKE VAR





Söz konusu anayasa değişikliğinin ardından Meclis’e fezleke yağmaya devam etti. Ancak “yasama dokunulmazlığı” geçici bir madde ile mevcut dosyalar için kaldırıldığı için gelen fezlekeler Anayasa Karma Komisyonu’nda beklemeye başladı. Karma Komisyonun 11 Mayıs 2018 verilerine göre, dokunulmazlıkların geçici olarak kaldırıldığı 20 Mayıs 2016 tarihinden sonra Meclis’e 126 milletvekili hakkında 569 yenidokunulmazlık dosyası geldi.





66 CHP’Lİ, 52 HDP’Lİ VEKİL YARGI KISKACINDA





Meclis’te bekleyen yeni fezlekelerde 52 milletvekili hakkında düzenlenmiş 416 dokunulmazlık dosyası ile HDP ilk sırada yer alıyor. CHP’li 66 milletvekili hakkında 145 dokunulmazlık dosyası bulunurken AK Partili 6 milletvekili hakkında 6, İYİ Partili 2 milletvekili hakkında 2 fezleke bulunuyor.





MECLİS’TEN CEZAEVİNE





Milletvekili aday listeleri hazırlanırken bu durum ne kadar dikkate alınır bilinmez ama aday gösterilip seçilmeyen bu siyasetçiler için yargı yolu açılmış olacak. Birçok siyasetçi yapılacak yargılamaların ardından hapis cezaları almaları durumunda cezaevi ile karşı karşıya gelebilecek.