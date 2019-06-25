Samanyolu Haber /Gündem / Seçimde atılan çayların faturasını ödeme zamanı: Çaya yüzde 15 ZAM /25 Haziran 2019 09:22

Seçimde atılan çayların faturasını ödeme zamanı: Çaya yüzde 15 ZAM

Varlık Fonu'na devredilen kurumlardan olan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) kuru çaya yüzde 15 zam yapıldığını açıkladı.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim süresince vatandaşlara bedava çay dağıtmıştı. 

ÇAYKUR, artan yaş çay ürün, işçi ve işletme maliyetlerini gerekçe göstererek kuru çaya zam yaptığını açıkladı.

ÇAYKUR Yönetim Kurulu kararı ile kuru çaya yüzde 15 zam yapıldı. 

Zam bugünden itibaren geçerli olacak.

VARLIK FONU'NA DEVREDİLMİŞTİ

Sürekli satılacağı haberleriyle gündeme gelen ÇAYKUR, AKP'nin talimatıyla Varlık Fonu'na devredilmişti.

Sayıştay raporlarında sürekli zarar ettiği ortaya çıkan ÇAYKUR'a ilişkin eski CHP milletvekili Haluk Pekşen, “Çaykur planlı bir kurguyla batağa sürüklendi, bilinçli bir yıkım politikasının hedefi olmuştur. AKP’nin amacı tıpkı şeker fabrikaları, çimento fabrikalarında olduğu gibi Çaykur'u da haraç mezat satmaktır" demişti. 

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