Seçim öncesi yine, yeniden 'yerli otomobil müjdesi'

Modern dünya fosil yakıtı terk ederek elektrikli araçlara geçmeyi planlarken AKP iktidarının yıllardır vaat olarak ortaya sürdüğü yerli otomobille ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yeni bir açıklama yaptı. Varank, yerli otomobilin prototipinin 2019 yılında üretileceğini söyledi. Açıklamanın Türkiye yerel seçimler öncesi tekrarlanması geçmişteki demeçleri akıllara getirdi.





Varank’tan önceki Sanayi Bakanı Fikri Işık ise 2015 yılında yaptığı açıklamada, 2016 yılı sonunda 30 ya da 40 adet yerli otomobil üretileceğini belirtmişti. Işık ayrıca, “2018 yılında yollara çıkacak olan yerli otomobilin tanıtımını yapacağız” diye konuşmuştu.





Yerli otomobil örneği olarak gösterilen modelin Saab'ın üretimden kaldırdığı bir aracın kasa ve kokpitinden kopyalandığı daha önce ortaya çıkmıştı







