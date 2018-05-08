Seçim öncesi valilere tartışmalı sandık taşıma yetkisi!

AKP ve MHP’nin TBMM’den geçirdiği ittifak yasasına göre, Vali veya İlçe Seçim Kurulu Başkanı isterse seçim sandıklarını bulundukları yerlerden başka yerlere taşıyabilecek. Kolluk kuvvetlerinin sandık etrafında bulunmasına da imkan tanıyan düzenlemeye göre, Valiler veya İlçe Seçim Kurulu Başkanı’nın istediği her sandık, uygun görülen başka bir yere taşındıktan sonra bu karara itiraz edilemeyecek.



Birgün'ün haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu’nda da söz konusu yasa gereği sandıkların hangi durumlarda taşınacağına ilişkin genelgenin yazım çalışmalarına başlandı. HDP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, uygulamanın sakıncalarına dikkati çekerek, “Örneğin Bitlis’te tüm sandıkların taşınacağı konuşuluyor. Bu durumda bu seçimin güvenilir olduğu iddia edilebilir mi?” diye sordu.



Düzenleme ile birlikte binlerce sandığın başka yerlere taşınabileceğini ve seçmenlerin oy kullanmak için büyük yol kat etmesi gerekebileceğini ifade eden HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, çeşitli seçim şaibelerinin ortaya çıkabileceğini söyledi. Bilgen, valilerin istemesi durumunda bir kentin tüm sandıklarının taşınabileceğini ve bölgede yaşayan binlerce yurttaşın kentlerin fiziki koşulları da düşünüldüğünde oy kullanamayabileceğini ifade etti. Bilgen, hiçbir gerekçenin sandık taşımaya bahane olamayacağını söyledi.



Önceki seçimlerde kolluk kuvvetlerinin ve mülki idare amirlerinin sık sık sandık taşıma talebinde bulunduğunu ancak İlçe Seçim Kurulları’nın bu taleplere çoğunlukla olumsuz yanıt verdiğini anımsatan Bilgen, “Son yasal düzenleme, bu konuda YSK’yi baypas etmek, tümüyle güvenlik bürokrasisinin ve idarecilerin keyfi inisiyatif kullanmasına fırsat vermek amacı taşıyor” dedi.



“Seçime gölge düşürür”



Bilgen, “Oysa seçimin en temel ilkesi, seçim işlemini partilerin yapmasıdır. Güvenlik güçlerinin görevi, sadece partilerin koordinasyonunu ve gözetimini, denetimini kolaylaştırmak olmalıdır. Bunun dışındaki her tavır, seçime gölge düşürür. Meşruiyeti tartışılır kılar ve iktidar lehine bir şaibe tartışmasını yaygınlaştırır” diye konuştu.

