Seçim öncesi para krizi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Seçimli Genel Kurulu’na 3 gün kala seçilmesine kesin gözüyle bakılan Nihat Özdemir’i selefi Yıldırım Demirören'den kalma borçlar bekliyor.





Süper Lig maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran yayıncı kuruluş beIN Sports ile (Digiturk) 2012’de yapılan 2 yıllık uzatmaya dair ortaya çıkan 80 milyon dolarlık ihtilafta dava kaybedilmişti.





YAYINCI KURULUŞA 80 MİLYON DOLAR ÖDENECEK





Söz konusu tutar ise "irad edilen gelir" kapsamında kulüplere "alacaklarına mahsuben" dağıtılmıştı.





Kaybedilen 80 milyon dolarlık bu dava nedeniyle TFF’nin en kısa süre içinde yayıncı kuruluşa geri ödeme yapması gerekiyor.





Kulüp ve federasyona yakın çevreler, ana para olan 80 milyon doların faiz ve diğer masraflarla 90 milyon dolara (540 milyon TL) yükseldiğini iddia etti.





1 Haziran'da yapılacak Olağan Genel Kurul'da TFF Başkanı olarak seçilmesine kesin gözü ile bakılan Nihat Özdemir (sağda), selefi Yıldırım Demirören'den enkaz devralacak. Sadece yayıncı kuruluşa BeIN'e 90 milyon dolar borç var.





KUR FARKINDAN 100 MİLYON TL ZARAR





Aradan geçen dönemde döviz kuru yükseldiği için TFF'nin kasasından 100 milyon TL daha fazla çıkacak. Federasyonun yeni bir kaynak bulamaması halinde transfer dönemi öncesi kulüplere isim ve hak edişleri ödeyemeyebileceği belirtiliyor.





Hatta 80 milyon dolara mukabil verilen avansların kulüplerden geri istenebileceği iddia edildi.





BEIN: BÖYLE BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ YOK





TFF, 2 yıllık uzatmanın öngörüldüğü 2016-17 ve 2017-18 sezonu B ve C paketine ilişkin yayıncı şirketten 80 milyon dolar talep etmişti.





Katarlılar ise, “Bu konuda anlaşma gereği bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.” cevabını vermişti.





O dönemde TFF hukukçuları, konuyu 6100 sayılı kanun ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) gereğince İş Tahkim’e götürmüştü.





GENEL KURUL SONRASI İLK İŞ PARA BULMAK





İş Tahkim, 3 hakem nezdinde esastan incelediği dosya sonunda TFF’nin haksız talepte bulunduğuna karar verdi.





Cumhuriyet'e konuşan bir kaynak davada Tahkim’e gidilmesi sebebiyle temyiz yolu kapalı olduğunu ve TFF yönetiminin genel kurul sonrası 80 milyon doları bulup Katarlı şirkete ödemeye çalışacağını kaydetti.

