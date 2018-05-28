Samanyolu Haber /Gündem / Seçim öncesi MEB’den görülmemiş olay ... LGS için bir günlük başvuru hakkı /28 Mayıs 2018 10:40

Seçim öncesi MEB’den görülmemiş olay ... LGS için bir günlük başvuru hakkı

MEB, 2 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek ve zorunlu olmayan isteyen adayların katılabileceği LGS için ikinci bir başvuru hakkı tanıdı. İsteyenler bugün (28 Mayıs) başvuruda bulunabilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) adayların tahepleri üzerine yeni başvuru hakkı tanıdığını açıkladı. Buna göre isteyen ortaokul 8’inci sınıf öğrencileri bugün (28 Mayıs Pazartesi) saat 10.00-16.00 arasında e-okul sistemi üzerinde başvuruda bulunabilecek. Bu öğrenciler sınava giriş belgelerini 30 Mayıs Çarşamba gününden itibaren e-okul üzerinden alabilecekler.

MEB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınavı 2 Haziran’da yapılacak. Zorunlu olmayan ve isteyen öğrencilerin katılabileceği bu sınav 8’inci sınıf öğrencilerini kapsıyor. Ancak sınav başvurusu yapmak istediği halde herhangi bir nedenle başvuru gerçekleştirilemeyen öğrencilerin talebi üzerine bu öğrencilerimiz, bugün (28 Mayıs 2018 Pazartesi) saat 10.00 ile 16.00 arasında e-okul sistemi üzerinden başvurularını yapabilecek. Öğrencilerimiz sınav giriş belgelerini 30 Mayıs Çarşamba gününden itibaren e-okul sistemi üzerinden alabilecek.”
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