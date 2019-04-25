Samanyolu Haber /Gündem / Seçim öncesi engellenen ekmek zammı başladı... İlk zam Ankara’dan /25 Nisan 2019 10:49

Seçim öncesi engellenen ekmek zammı başladı... İlk zam Ankara’dan

Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı 1 TL'den yüzde 25 artışla, 1.25 TL'ye yükseldi.

SHABER3.COM

Ankara Fırıncılar Odası Ankara’da 1 TL olan 200 gramlık ekmeğin fiyatının 1.25 TL’ye yükseldiği duyurdu. Ankara Fırıncılar Odası’ndan sozcu.com.tr’ye yapılan açıklamada ise fiyat artışında artan üretim maliyetlerinin etkili olduğu bilgisi verildi.

Ankara’da ekmeğe geçen eylül ayının sonunda da zam yapılmış ancak ekim ayının başında söz konusu zam uygulamaya alınmamıştı. Ankara Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin, 25 Eylül tarihli ekmek fiyat tarifesinin değiştirilmesine ilişkin kararı, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62 inci maddesi hükümleri çerçevesinde, Ankara Valiliği ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileri arasında yapılan müzakereler neticesinde, 1 Ekim'den geçerli olmak üzere iptal edilmiş ve eski tarife üzerinden ekmek satışlarının devamına karar verilmiştir” denilmişti.
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