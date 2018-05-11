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Seçim öncesi bir tartışmalı uygulama daha... Trafik cezaları azaltılıyor...
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Seçim öncesi bir tartışmalı uygulama daha... Trafik cezaları azaltılıyor...
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11 Mayıs 2018 19:35
Seçim öncesi bir tartışmalı uygulama daha... Trafik cezaları azaltılıyor...
Karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezalarını yüzde 60 oranında azaltan düzenlemenin de bulunduğu, bazı kanunlarda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
SHABER3.COM
Karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezalarını yüzde 60 oranında azaltan düzenlemenin de bulunduğu, bazı kanunlarda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.
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