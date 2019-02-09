Seçim öncesi bilinen taktik : Bakanın açıkladığı 'Doğal Gaz' daha önce de bulunmuş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Trakya'da doğalgaz bulunduğunu açıkladı. Tabi ki yandaş ve havuz medyası bu haberi büyük bir şekilde köpürterek verdi . Oysa kısa bir araştırmadan sonra Bu haberin yeni olmadığı AKP'nin her seçim öncesi ısıtıp müjde diye halka yutturmaya çalıştığı taktikler olduğu anlaşıldı. Tıpkı 'Yerli uçağımız göklerde , yerli otomobil üretiliyor gibi









Bu arada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in,üç gün önce “Her seçimden önce mutlaka filan şehrimizde petrol bulunur” açıklaması yapmıştı. AKP'li Bakanın ve havuz medyasının "Trakya'da doğalgaz bulundu” balonu oldukça dikkat çekti





İşte 2014'ten buyana sayısız defa başta Anadolu Ajansı olmak üzere yandaş medyada müjdelenen doğal gaz haberleri.. Lütfen tarihlere dikkat



















