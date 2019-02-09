Samanyolu Haber /Gündem / Seçim öncesi bilinen taktik : Bakanın açıkladığı 'Doğal Gaz' daha önce de bulunmuş /09 Şubat 2019 09:56

Seçim öncesi bilinen taktik : Bakanın açıkladığı 'Doğal Gaz' daha önce de bulunmuş

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken yine doğal gaz, petrol rezervi bulundu açıklamaları gelmeye başladı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Trakya'da doğalgaz bulunduğunu açıkladı. Tabi ki yandaş ve havuz medyası bu haberi büyük bir şekilde köpürterek verdi . Oysa kısa bir araştırmadan sonra Bu haberin yeni olmadığı AKP'nin her seçim öncesi ısıtıp müjde diye halka yutturmaya çalıştığı taktikler olduğu anlaşıldı. Tıpkı 'Yerli uçağımız göklerde , yerli otomobil üretiliyor gibi 
 


Bu arada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in,üç gün önce  “Her seçimden önce mutlaka filan şehrimizde petrol bulunur” açıklaması yapmıştı. AKP'li Bakanın ve havuz medyasının "Trakya'da doğalgaz bulundu” balonu oldukça dikkat çekti  

İşte 2014'ten buyana  sayısız defa başta Anadolu Ajansı olmak üzere yandaş medyada müjdelenen doğal gaz haberleri.. Lütfen tarihlere dikkat 


 



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