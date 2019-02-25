Samanyolu Haber /Gündem / Seçim olmadan Anadolu Ajansı 25 kişilik kayyum listesi yayınladı /25 Şubat 2019 12:46

Seçim olmadan Anadolu Ajansı 25 kişilik kayyum listesi yayınladı

Anadolu Ajansı 25 HDP’li belediye başkanı adayının isminin yeraldığı bir “terör” haberi yayınladı. Listede ismi yeralan adaylar “kayyuma zemin” ve “fişleme” tepkisi gösterdi.

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Anadolu Ajansı (AA), Halkların Demokratik Partisi (HDP)’nin terör suçlarından mahkemelik olmuş isimleri aday göstediğini belirterek, 25 isimin yer aldığı bir habere imza attı. HDP’li adaylar habere kayyuma zemin hazırlanıyor diyerek tepki gösterdi.


 
AA’nın, ‘HDP terör suçlarından mahkemelik isimlerle seçimlere giriyor’ başlığıyla hazırladığı haberde, HDP’nin yerel seçim için aday gösterdiği Filiz Kerestecioğlu, Ayhan Bilgen, Hüda Kaya, Selçuk Mızraklı, Ahmet Türk ve Süleyman Şavluk gibi isimler hedef gösterildi.

TÜRK: KAYYIM ATAMAK İÇİN DAVA AÇTILAR
AA’nın servis ettiği haberin bilinçli ve belli bir siyasi partinin amaçlarına hizmet ettiğini belirten Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Ahmet Türk, kendisinin de içinde olduğu birçok belediye eş başkanının geçtiğimiz yıllarda görevden alınması için yargı yoluyla bir formül üretildiğini vurgu yaptı. Türk, “Belediye eş başkanı olduğum dönemde kayyum atamak için dava açmak durumunda kaldılar. Bu şahsımıza ve partimize karşı olan düşmanlıktan dolayı geliştirilen bir oyundur” dedi.

MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇİREMEZLER
Şimdiye kadar demokrasi mücadelesi içerisinde olduklarını belirten Türk, şunları söyledi: “Demokratik bir Türkiye’nin geleceği için her daim çaba gösterdik. Bizim mücadelemiz budur. Biz demokratik siyasete inanan insanlarız. Demokratik siyasetle sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Sonuna kadar da mücadelemizi bu şekilde sürdüreceğiz. Açılan davaların aslında hukuktan çok siyasi davalar olduğunu da bütün Türkiye biliyor. O nedenle bu tür hedef göstermelerle bizi mücadelemizden vazgeçiremezler.”

ŞAVLUK: KARALAMA KAMPANYASI
Silopi Belediye Eş Başkan adayı Süleyman Şavluk ise AA’nın haberini ‘karalama kampanyası’ olarak nitelendirdi. Benzer durumların bazı sosyal medya hesapları üzerinden de yapıldığına işaret eden Şavluk, bu tür spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Demokratik bir zeminde siyaset yürütürken tutuklandıklarını hatırlatan Şavluk, “HDP’yi zayıflatmak istiyorlar. Belediye kayyumlarının tahribatlarının üstünü örtmek istiyorlar. Tekrardan kayyum atanma zemini oluşturuyorlar. Gasp edilen belediyelerin tümünün kazanılacağını bildiklerinden kaynaklı bunu yapıyorlar. Ancak halkımız 31 Mart’ta iradesini ortaya koyacak.”
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