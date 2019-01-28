Seçim kuruluna göre bir evde 52 seçmenin olması normal









31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, seçim hileleri de gündemden düşmüyor. Son örnek Yalova’ya bağlı Armutlu ilçesinde bulunan İhlas Tatil Köyü’nde yaşandı. Bir dairede 52 seçmenin ikamet ettiğinin tespit edilmesi üzerine, CHP Armutlu Belediye Başkan Adayı Ali Çetinkaya ve CHP Armutlu İlçe Başkanı Gönül Yıldırım, hayali seçmen şikâyetiyle savcılığa ve ilçe seçim kuruluna başvuru yaptı.





POLİS 52 KİŞİNİN OTURDUĞUNU TESPİT ETMİŞ

İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin yaptığı başvurunun ardından incelemesini tamamladı. Gönderdiği yazıda ise, Armutlu İhlas Tatil köyündeki bir dairede 52 kişinin oturduğunun polis tutanakları ile tespit edildiğini ve bu yüzden başvurunun reddine karar verildiğini belirtti.





BEYAN EDENLER BU HUKUKSUZLUĞU YAPIYOR

CHP Armutlu Belediyesi başkan adayı Ali Çetinkaya yaptığı açıklamada, “Bir dairede 52 kişi yaşadığına dair şikayetimiz seçim kurulu tarafından reddedildi. Kim görmüş o dairede bu kişileri dedik. ‘Beyan edildi’ dediler. Zaten beyan edenler bu hukuksuzluğu yapıyor. Bir dairede 52 kişi fizik kanunlarına göre sığamaz. YSK bir dairede 52 kişinin kaldığını onaylıyor. İşte ülkemizdeki adalet. Biz de bir üst mahkemeye başvurduk. Bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.