Samanyolu Haber /Politika / Seçim kurullarında 100 bin imza işlemi bugün başladı /04 Mayıs 2018 13:44

Seçim kurullarında 100 bin imza işlemi bugün başladı

Seçmen tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için ilçe seçim kurullarına imza verme işlemi başladı.

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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin seçim takvimine göre, seçmen tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için imza verme işlemi başladı. Seçmenler, sabah 08.00'den itibaren dilekçelerini vermek üzere ilçe seçim kurullarına müracaat etti. Ankara'daki seçmenler, Ankara Merkez Seçim Kurulu Başkanlığı binasına gelerek, kayıtlı oldukları ilçe seçim kurulunda cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin dilekçelerini verdi.

SAAT 12 İTİBARIYLA İMZA SAYISI 80 BİN

Sözcü'nün haberine göre imza veren her vatandaş; kuruldan imza attığına dair bir de belge alıyor ve bu belgelerin üzerinde yazan başvuru rakamına göre saat 12.00 itibariyle Türkiye genelinde 80 bin vatandaş, adaylar için imza verdi. Ancak hangi adaya kaç imza verildiği ise bilinmiyor.

PARTİLERİN TEMSİLCİLERİ NOT ALIYOR

Öte yandan seçim kurulları önünde İYİ Parti, Saadet ve Vatan Partisi'nin temsilcileri de bulunuyor. Bu temsilciler; binadan çıkan vatandaşlara "Kim için imza verdiniz?" diye sorup, kendi adaylarına verilen imza sayısını takip etmeye çalışıyorlar.
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