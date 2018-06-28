'Seçim ikinci tura kaldı' açıklamasını neden yaptı?

CHP Parti Sözcüsü Tezcan'ın 24 Haziran'da yaptığı "Seçim 2. tura kaldı" açıklaması o gece tartışmaya yol açtı. Tezcan da bu açıklamasını Habertürk'te şu ifadelerle değerlendirdi:







"Biz Sayın Muharrem İnce ile temas halindeydik. Biz o gece 3 açıklama yaptık. Çok speküle ediliyor. Biz açıklamaları bizim için güvenli olan veriler üzerinden yaptık. Müşahit ve görevlilerimizin tutanaklarını baz aldık. Anadolu Ajansı (AA) her zamanki gibi yükseklerde açtı. Referandumda da aynısını yapmıştı. Biz AA'nın verilerine güvenmedik. Bizim verilerimizin tamamı verdiğimiz saat itibarı ile doğru verilerdi. Hiç yanıltmadık. AA'nın verileri yüzde 20'yken bizim yüzde 5'ti. Ona göre açıklama yaptık. Bize gelen verilerde yüzde 5 açılmış, yüzde 46 Erdoğan, yüzde 43 İnce'ydi. Saat 22.00'de de ikinci açıklamayı yaptık: 'Sandıkları terk etmeyin. Oyların yarısı daha girilmedi. Seçimin gidişi ikinci turu gösteriyor.' Üçüncü açıklama ise, yüzde 80'lerdeyken yapıldı. Sayın Erdoğan'ın kazandığı görülüyordu. Yine de sandığı terk etmemek gerekiyordu. 'Tahriklere kapılmayın, demokrasilerde kazanmak da, kaybetmek de vardır' dedik. 'Sabaha kadar takip edin' dedik."





'ETKİLİ OLMADIĞIMIZ YERLERDE BAŞARILI OLDUK'







Tezcan ayrıca şunları söyledi:





"Her seçim yeni bir seçimin başlangıcıdır. Seçimi 2. turda da olsa alacağımızı düşünüyorduk. Meclis'te çoğunluğu sağlayamamanın konuşulması lazım. Bunların suhuletle olması lazım. Bizim etkili olamadığımız yerlerden destek alabilmek için bir dil kullandık. Bunda da başarılı olduk. Siyaseti cepheleşmeden yapılmasını istedik. Millet İttifakı bunun göstergesiydi. Oy geçişkenlikleri hayır diyen kesim arasında olmuş. Bu yetmez evet diyen kesimden oy almamız gerekiyordu. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte evet diyenlerden oy alınamamış olması önemli. Bu irdelenmeli. Öbür tarafa neden ulaşamadık, bunu inceleyeceğiz. Seçmenin yarısı bir yerde, yarısı diğer yerde bloklaşmamalı."