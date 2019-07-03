'Seçim görüşmesi araştırılsın' önergesine AKP'den ret

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Tunceli Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Kemal Özcan’ın teröristbaşı Öcalan ile görüşmüş olması" hakkında Meclis’e araştırma önergesi verdi.







Önergede Ali Kemal Özcan’ın, ailesi ve avukatları dışında kimseyle görüştürülmeyen teröristbaşı Öcalan ile “devletin uygun görmesi sonucu İmralı’ya giderek görüştüğünü” söylediğine dikkat çekildi.





Ali Kemal Özcan’ın teröristbaşı Öcalan’ın mektubunu kamuoyuyla paylaştığının hatırlatıldığı soru önergesinde Öcalan’a “yerli ve milli” diyebilecek kadar da ileri gittiği belirtildi.





Önergenin devamında şu ifadeler yer aldı:





“Bu gerçekler doğrultusunda Ali Kemal Özcan’ın yaptığı görüşmenin hangi amaç, sıfat ve vasıfla bu görüşmeyi gerçekleştirdiği konusuna açıklık getirilmesi, Ali Kemal Özcan’ın “devletin uygun görmesi sonucu İmralı’ya giderek görüştüğünü” dile getirmesi üzerine devletin böyle bir görüşmeye niçin ihtiyaç duyduğunun kamuoyuyla paylaşılması ve Teröristbaşı ile yapılan görüşmenin açık ve net bir şekilde milletimizle paylaşılarak milletimizin vicdanında hissettirdiği rahatsızlığın giderilmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması konusunda gereğini arz ederiz."





İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu imzasıyla TBMM’ye verilen soru önergesi AKP oyları ile reddedildi.