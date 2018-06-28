Seçim geçti olmayan metronun tabelaları söküldü...

Kocaeli’nin Gebze ilçesi ve çeşitli ilçelerine dikilen metro durağı tabelalarının seçimlerden sonra kaldırıldı. Henüz Kocaeli ili içerisinde hiçbir metro istasyonu bulunmaması rağmen dikilen metro durağı tabelaları tepki çekmişti.











KONUYLA İLGİLİ CHP’DEN TEPKİ GELMİŞTİ





Konuyla ilgili olarak Sözcü’nün 4 Haziran’da yaptığı haberde CHP’li Tahsin Tarhan, “Maalesef vatandaşı kandırmanın en acı şeklini yaşıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir olay görülmemiştir. Tabelasını koymuşlar ancak metro yok. Çalışması dahi başlamamış ancak seçim vaatlerinde ‘metro yaptık’ diyebilmek için böyle bir yol izlemek bu vatandaşın aklıyla alay etmektir. Gebze-Darıca arasında uzanacak 15.6 kilometrelik metro hattı için 4 firma Gebze Metrosu yapımı için teklif vermişti. İhale 2 milyar 488 milyon 489 bin TL verildi henüz bir çivi dahi çakılmayan metro projesinde belirli noktalara sanki metro varmış gibi tabela dikilmiş. Vatandaşa hizmet anlayışını bu kadar ayaklar altına almak kimsenin haddi değildir” demişti.





İYİ PARTİ KOCAELİ MİLLETVEKİLİ DE TEPKİ GÖSTERDİ





İYİ Partili Lütfü Türkkan, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir tweet paylaştı. Türkkan, “Seçim bitince olmayan metronun kocaman işaret levhasının da işi bitti Darıca'da. Yerel seçimlerde lazım olur yine” dedi.







