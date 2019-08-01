Seçim geçti ... İmralı'ya yine 'görüş yasağı' mı geldi?













Yaklaşık iki aydır müvekkilleri Öcalan ile görüşme başvurularına herhangi bir cevap verilmediğini belirten avukatlar, “Bizim başvuru yaptığımız ve cevap gelmeyen her süreç olumsuz, negatif bir süreçtir. Eski tarzın devam etmesidir” diyor.





Öcalan’ın avukatları Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Leyla Güven öncülüğünde başlatılan ve 200 gün süren açlık grevi sonrası 2 Mayıs’ta İmralı Adası’na giderek müvekkilleriyle görüştü.





Bu görüşmenin ardından 22 Mayıs, 12 ve 18 Haziran’da üç görüşme daha gerçekleştiren avukatların yaklaşık üç aydır yaptığı başvurulara ise hiçbir yanıt verilmiyor.





Öcalan’ın avukatları Rezan Sarıca ve Cengiz Yürekli, yapmış oldukları dört görüşmede tartışılan konuları ve "İmralı tecridi"ni MA'ya değerlendirdi. Sekiz yılın ardından yapılan dört görüşmede de Öcalan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Avukat Rezan Sarıca, “Aynı zamanda çok moralli gördük. Sayın Öcalan daha çok toplumun sağlığını önemsiyor. Bu konuda da önemli olan toplumun sağlığı olduğunu, yaşanan sorunların çok önemli olduğunu ve merkezine bunları aldığını, bu sorunların çözülmesi halinde toplum sağlığının yerine gelmesiyle herkesin aslında durumunun iyi olabileceğini söyledi. Ancak görüşmelerin tamamında baktığımız nefes sorunu ve uyku sorunu yaşadığını gözlemlediğimizi söyleyebiliriz” dedi.





Kamuoyunda çokça tartışılan ve 18 Haziran’da yaptıkları görüşmenin ardından Doç. Ali Kemal Özcan’ın Öcalan’ın mektubunu paylaşmasına ilişkin Sarıca, şunları söyledi:





“18 Haziran görüşmesi Salı gününe denk geldi. Ani gelişen bir görüşme oldu. Daha çok Çarşamba gününe yönelik bir hazırlığımız ve başvurumuz vardı. 18 Haziran’da da Sayın Öcalan’ın bize vermek istediği mektubu biz akabinde aldık. Mektubu biz esas muhatabı HDP ile görüştükten sonra Cuma günü hazırlıklarımız doğrultusunda kamuoyu ile paylaşmayı planlıyorduk. Bizlerin HDP ile görüşme süreci devam ederken Ali Kemal Özcan Perşembe günü bizimle de görüşmeye çalıştı ama farklı bir amaç farklı bir sonuç alma yaklaşımları olabilirliği üzerinden bizler kendi çalışmamızdan sarkmadık. Kendi çalışmamıza olduğu gibi devam ettik. HDP ile görüşmemizi sürdürdük ve Sayın Öcalan ile yaptığımız görüşmenin içeriği de dahil olacak şekilde mektupla birlikte Cuma sabahına kamuoyu ile paylaştık. Arkasından HDP kendi yaklaşımını açıklamış oldu. Burada önemli olan bu tür kritik ve tarihi süreçlerde Sayın Öcalan’ın yaklaşımının doğru anlaşılması gerektiğidir. Geçici ve gündelik bazı gelişmelere sıkıştırılmaması tarihi nitelikteki Kürt sorununun geldiği nokta itibarıyla Sayın Öcalan’ın yaklaşımlarını böyle araçsallaştırılmaması gerektiğini yeniden vurgulamak durumundayız”





Sarıca, Öcalan ile 18 Haziran’dan sonra herhangi bir görüşme gerçekleştirmedikleri için Ali Kemal Özcan ile bir görüşmenin yapılıp yapılmadığını teyit ettiremediklerini söyledi.





Öcalan’ın demokratik anayasa ittifakını da temel gündem olarak ele aldığına işaret eden Cengiz Yürekli şunları söyledi:





“Çözümün geleceği noktalarından biri de demokratik bir anayasaya erişimdir. Bu anlamda Sayın Öcalan’ın mevcut anayasayı zaten önceden de biliyoruz sorunlu bulmaktadır. Başta anayasada yer alan ulus kavramı tamamıyla sorunlu bir kavramdır. Diğer etnik aidiyetleri, Kürtler ve dini kimlikleri toptan ret eden homojen bir anayasa söz konusudur. Devlet ve vatandaş ilişkisi yanlış tanımlanmıştır. Anayasaya baktığınızda vatandaşa neredeyse bireysel ve toplumsal yer vermeksizin temel öğe olarak devlete esas almakta, devleti korumaktadır. Sayın Öcalan bunların hepsini sorunlu görmektedir. Vermiş olduğu örneklerden biri Kürtlerin hukukta yeri olmadığını ifade ediyor. Mevcut Kürt oluşumları ne olursa olsun fiili olarak yürümekte ve yasal bir alt yapıları bir güvenceleri söz konusu olmadığını dile getiriyor. TRT Şeş’te dahi böyle bir durum söz konusudur. Kürdün hukukta yeri gözükmüyor. Ancak bundan sonra anayasada kısa da olsa kendi varlıklarını güvenceye alma durumu söz konusudur. Sayın Öcalan zaten kendi mücadelesinin bir yönüyle de Kürtlerin hukuk kapısından geçirilmesi mücadelesi olarak görmektedir. Tabi Anayasayla olacak iş değil. Devamla kendisinin özellikle çok önemsediği bahsettiğimiz yerel yönetimler yasası ve sivil toplum yasası gibi önermeleri söz konusudur.”





Öcalan’ın 22 Mayıs’taki görüşmede işaret ettiği 30-40 günlük süreye ilişkin ise avukat Cengiz Yürekli, “30-40 günlük süre kavramı objektif bir kavramdır. 22 Mayıs’ta söyledi, bugün geldiğimiz tarih ortadadır. Açıktır. Ancak bu toplumsal politik bir durumu sergilemektedir. Tamamen buna bağlantılı bir durumdur. Bu anlamda tepkileri ve gelişmeleri de hep beraber göreceğiz. Bu durumun aşılması içinde bir bütün olarak elden gelen mücadeleyi farklı yöntemlerle geliştirmemiz gerekiyor” dedi.





Avukat Yürekli, son dönemlerde yaptıkları başvurulara ne olumlu ne de olumsuz cevap verilmemesine ilişkin, “Bizim başvuru yaptığımız ve cevap gelmeyen her süreç olumsuz, negatif bir süreçtir. Eski tarzın devam etmesidir” ifadelerini kullandı.