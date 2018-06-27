Seçim gecesi karanlıkta kalan sorular...

Yeni Çağ Gazetesi Yazarı Tuncay Mollaveisoğlu seçim akşamı yaşananlarla ilgili karanlık kalan noktaları gündeme getirdi... O gece CHP başta olmak üzere muhalefetin sessizliğini anlamlandıramadığını söyleyen Mollaveisoğlu herkein aklındaki o soruları soruyor...





İşte Yeniçağ'da yer alan yazısından ilgili bölüm...





Allah aşkına nasıl bir oldu bittiye getirildik, anlayan var mı?

İki gün geçmiş hala seçim gecesi o karanlık üç saatte ne olduğunu sorguluyorum...





O saatlerde;Yandaş, yalaka, yalama medya açık şekilde seçimleri manipüle ediyor...

Gözler CHP Genel Merkezi'nden gelecek "paralel oy sayımı" sonuçlarında...Ama ses yok!





Sandıkların yüzde 85'i açıldı haberleri yapılıyor... Cumhur İttifakı açık ara önde deniliyor... Erdoğan işi bitirdi deniliyor... Ama ortalama zekada insanlar biliyorlar; iki saat içinde 50 küsür milyon oy sayılamaz!Türkiye'nin yüzde 50'si iki bağımsız haber kanalına gözlerini dikmiş, yapılan manipülasyonlara ne cevap geleceğini bekliyor...Ama cevap yok...





Ekrandaki arkadaşlarımız da ne yapsınlar, top çeviriyorlar, lafı uzatıp duruyorlar çünkü veri gelmiyor !Sonra CHP yönetimi çıkıyor ve "durun daha 40 milyon oy sayılmadı, İnce ile Erdoğan arasında sadece 6 puan fark var" açıklamasını yapıyorlar...Millet İttifakı rahatlıyor...





CHP geç açıklasa da sonuçları yakından takip ettiğini ortaya koyuyor...Peki ya sonra?!...





Derin bir sessizlik!nNe oldu o saatlerde?nBu açıklamanın devamı gelmedi... Besleme medya yüklendi;





Seçim bitmiştir dediler ,Erdoğan balkona çıkacak dediler,Fark attık dediler... CHP yönetiminden çıt yok...





ve uzun süre sonra o boynu bükük yapılan "yenildik" açıklaması geliyor...





Oysa iki genel başkan yardımcısını iki bağımsız TV kanalına vidalasalardı, O başkan yardımcıları anlık dezenformasyona karşı gereken yanıtları verselerdi durum farklı olurdu...





Büyük ümitlerle ekranlarda "yetkili" arayan milyonlar hayal kırıklığına uğradılar! Çok kötü bir iletişim stratejisi izledik...





Daha doğrusu iletişimsizlik!Bu sessizlik sürecinde ne oldu?!Biri çıkıp yanıt versin..."Önümüze bakıyoruz... aslında çok başarılı olduk... tek adama karşı mücadele ettik..." geçiniz bunları! Sandıklardan ne sonuç çıktı? Buna asla emin olamayacağız.



