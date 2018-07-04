Samanyolu Haber /Politika / Seçim gecesi çakılan 'Adil Seçim Platformu uygulaması'na 7 milyon lira mı ödendi? /04 Temmuz 2018 15:33

Seçim gecesi çakılan 'Adil Seçim Platformu uygulaması'na 7 milyon lira mı ödendi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Adil Seçim Platformu'na 7 milyon lira ödendiği iddiasını fatura yayınlayarak yalanladı.

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24 Haziran'da sandık başı verilerini paylaşan Anadolu Ajansı'na (AA) alternatif olarak geliştirilen ancak seçim gecesi en kritik zamanda çöken Adil Seçim Platformu uygulaması için CHP'nin 7 milyon lira ödediği iddia edildi. CHP'li Adıgüzel, bu iddiaya Twitter'dan faturalı yanıt verdi. Adıgüzel, şunları yazdı:

"CHP’nin sistemi çalışmadı yalanıyla bizleri hedef gösterme gayretleri boşa çıkınca şimdi de Adil Seçim Mobil Uygulaması’na 7 milyon lira ödediler yalanıyla sahneye çıktılar. Sözüm ona bu gazeteciler beni arayıp maliyeti sorsa faturaları gönderebilirdim. Faturalar ektedir...
Kendilerine gazeteci diyen ve birkaç aklıevvelin güdümüyle haber yapan bu şahıslara defalarca telefon ve basın yoluyla CHP’nin kendi sistemi ile Adil Seçim sistemlerinin ayrı mekanizmalar olduğunu ifade etmeme rağmen CHP’ye yönelik saldırıları sistemlice devam etmektedir."


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