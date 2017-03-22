Samanyolu Haber /Dünya / Seçilir seçilmez ayağının tozuyla Türkiye'ye çok sert sözler! /22 Mart 2017 15:10

Seçilir seçilmez ayağının tozuyla Türkiye'ye çok sert sözler!

Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya yönelik Nazi benzetmelerini eleştirdi ve çok sert sözler sarf etti.

Seçilir seçilmez ayağının tozuyla Türkiye'ye çok sert sözler!

Almanya'nın yeni Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yönelik açıklamalarını eleştirdi.

Erdoğan'ın Türkiye'nin geçmişte inşa ettiği şeyleri yıkılma riskiyle karşı karşıya bıraktığını savunan Steinmeier, ''ağza alınamaz Nazi karşılaştırmalarına son verin'' dedi.

''Türkiye ile ortaklık isteyenlerle bağlarınızı kesmeyin'' diyen Almanya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yasalara ve  ''medyanın ve gazetecilerin özgürlüğüne'' saygı duyma çağrısı yaptı.

Erdoğan'ın ''terörist'' olarak nitelediği gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılmasını talep eden Steinmeier, ''yalnızca demokrasi hakkında konuşmayı değil, onun için mücadele etmeyi de öğrenmeliyiz'' şeklinde konuştu.

Almanya Cumhurbaşkanı ''yalnızca demokrasilerde azınlıkların sesinin duyulabileceğini'' söylerken, Erdoğan'ın Almanya'nın 15 Temmuz darbe girişimine destek verdiği iddiasına yanıt vererek, darbe girişimini kınadıklarını ve Türkiye'nin durumunu anladıklarını da belirtti.

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