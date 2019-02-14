Sebzede ÜFE Ocak'ta %31.83 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun bugün açıkladığı verilere göre Tarım-ÜFE ocak ayında aylık yüzde 8.9, üretici fiyatları alt tarım gruplarından turunçgillerde yüzde 10.66, diğer ağaç ve çalı meyveleri ve sert kabuklu meyvelerde yüzde 3.2, canlı kümes hayvanları ve yumurtada yüzde 3.08, çeltikte yüzde 1.82 artarken, lifli bitkilerde yüzde 1.08, yağlı meyvelerde yüzde 0.37 azaldı.





Ocak ayında Tarım-ÜFE’de aylık en fazla artış tek yıllık bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti.





Ana gruplarda bir önceki aya göre artış oranları şöyle: Tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 15.98, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2.00 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1.20.





Ocak 2019’da endeksteki 86 üründen, 66 ürünün fiyatları arttı, 13 ürünün fiyatları azaldı. Altı ürünün fiyatları değişmedi.