Samanyolu Haber /Gündem / Sebep var mı? /17 Ocak 2017 11:13

Sebep var mı?

Başbakan Binali Yıldırım, erken seçim tartışmalarıyla ilgili, "Erken seçim için ne sebep var? Bir sebep var mı? Faraziyeler üzerine amel olmaz. İnşallah ikinci turda da Meclis’ten anayasa değişikliği geçecek. Ondan sonra da referanduma gideceğiz. Erken seçim konularını gündeme getirerek ülkedeki istikrar konusunda tereddüt oluşturmaya gerek yok" dedi.

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Sebep var mı?

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle

Bahçeli – Kılıçdaroğlu görüşmesi

Bu görüşmeye ilişkin benim bir bilgim yok. Ne görüşecekler bilmiyorum. Sayın Bahçeli’nin açıklamalarından ne konuşacakları az çok belli oluyor.

İkinci turda bir sürpriz bekliyor musunuz?

Arkadaşlar hiçbir sürpriz yok. AK Parti grubu kaya gibi maşallah. İnşallah Türkiye’nin yeni anayasasını yapacağız. Bu bizim MHP ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bir şey. Birinci turda ne olduysa ikinci turda da o olur. Önce bir Meclis sürecini tamamlayalım ama bizim referandum için bir tereddütümüz yok.

Erken seçim tartışması

Erken seçim için ne sebep var? Bir sebep var mı? Faraziyeler üzerine amel olmaz. İnşallah ikinci turda da Meclis’ten anayasa değişikliği geçecek. Ondan sonra da referanduma gideceğiz. Erken seçim konularını gündeme getirerek ülkedeki istikrar konusunda tereddüt oluşturmaya gerek yok. Vatandaşlarımız, iş alemimiz yatırım planlarını yapsınlar. İstikrar devam ediyor. Türkiye ekonomi, istihdam ve kalkınma alanında gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edecek.

Merkez Bankası faiz artırımına gidecek mi?

Merkez Bankası bağımsız olduğuna göre o kararı benim açıklamam, söylemem yanlış olur. Merkez Bankası karşılaştığı şartlar içinde hangi tedbiri alması gerekiyorsa bu tedbiri almakta tereddüt etmeyecektir. Benim burada Merkez Bankası adına açıklama yapmam doğru olmaz.
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