SDG komutanı: Türkiye ile dolaylı görüşmelerimiz var

SDG Genel Komutanı Mazlum Ebdi, Suriyeli Aşiretler Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada, Türk devleti ile dolaylı görüşmelerin olduğunu ve diyaloğa hazır oluklarını belirtti. Ebdi, var olan sorunlara müzakereler ve barışçıl yollarla kimi şartlar çerçevesinde görüşmelere hazır olduklarını söyledi.







SDG Genel Komutanı, dünyanın her yerinden gelen teröristlerin Suriye'de toplandığını, uluslararası koalisyon güçleri ve Rusya’nın teröre karşı savaşta olumlu rol oynadığını söyledi.





Afrin, İdlib, Bab ve Cerablus bölgelerinde uluslararası koalisyon ve Rus güçlerinin bulunması gerektiğini söyleyen Ebdi, "DAİŞ o bölgelerde tamamen bitmiş değil. Suriye'nin terörden tamamen temizlenmesi ve halkımızı teröre karşı korumak için uluslararası destek gerekiyor" dedi.





Suriye sorununun çözümünde SDG'nin görüşü hakkında Mazlum Ebdî, şöyle dedi:





"Güçlerimiz Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana. Sorunlarının Suriye içi diyalogla çözümüne inanıyoruz. Bölgenin 2011 yılındaki durumuna dönmesi mümkün değil. Suriye sorunlarının çözümü için rejim ile diyalog yapmaya hazırız."





Mazlum Ebdi konuşmasının devamında Türk devleti ile dolaylı görüşmelerin olduğunu, diyaloglara ve var olan sorunlara müzakereler ve barışçıl yollarla kimi şartlar çerçevesinde görüşmelere hazır olduğunu belirtti.





Türk devletinden Suriye’nin içişlerine karışmamasını ve Suriye devletinin egemenliğine saygı duyması gerektiğini söyleyen Ebdi, “Türk devleti eğer çözüm istiyorsa Efrîn halkının topraklarına dönmesi gereklidir. Bu olmazsa çözüme ulaşamayız” dedi.