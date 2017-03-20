Schulz'dan Erdoğan'a: Küstahlık

Schulz: Erdoğan'ın sözleri küstahlık





Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) pazar günkü kongresinde bütün delegelerin oylarıyla parti genel başkanlığına seçilen Martin Schulz, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i ‘Nazi uygulaması’ ile suçlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert tepki gösterdi.





Deutsche Welle’nin haberine göre, SPD’nin başbakan adayı Schulz, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada "Dost bir ülkenin cumhurbaşkanının bu ülkenin başbakanını bu şekilde aşağılaması küstahlıktır” dedi.







Schulz, "NATO üyesi ve AB üye adayı bir ülkenin devlet başkanının uluslararası diplomasi kurallarını çiğneyemeyeceğinin Erdoğan'a anlatılması gerektiğini, ancak onun bir devlet başkanına yakışmayan tutumunu sürdürdüğünü" de sözlerine ekledi.





Türk hükümet üyelerinin Almanya'da referandum kampanyası düzenlemesine getirilen yasakları desteklediğini ifade eden Schulz, "Diplomatik dokunulmazlığını parti politikası yapmakta kullananlara Almanya'da yer yoktur” dedi.





SCHULZ: AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ KESİLİR





Alman Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen de dün akşam ARD'de katıldığı bir televizyon programında, Türkiye'nin başkanlık sistemine geçmesi durumunda AB ile üyelik müzakerelerinin sona ereceği uyarısında bulundu. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili Röttgen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ‘meşru devlet darbesi’ hedeflemekle suçladı.





ROTTGEN: ERDOĞAN ÜLKESİNE ZARAR VERİYOR





Avrupa Parlamentosu'ndaki muhafazakar partilerin oluşturduğu Avrupa Halk Partisi Başkanı Manfred Weber da Erdoğan'ın 'Nazi' benzetmesine sert tepki gösterdi. Weber, Erdoğan'a Almanya ve diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle arasında çıkan anlaşmazlığı tırmandırmaması için uyarıda bulundu.







Weber, Alman basınına yaptığı açıklamada, "bir ülkenin onurunun diğerlerini aşağılamakla korunamayacağını" söylerken, Erdoğan'ın "her geçen gün biraz daha tuhaflaşan saldırgan çıkışlarıyla en çok kendi ülkesine zarar verdiğini, ancak Avrupa'nın provokasyonlara gelmeyeceğini" dile getirdi.





KELLER: ERDOĞAN’A KARŞI EN ETKİLİ CEVAP EKONOMİK YARDIMLARA SON VERİLMESİ OLUR





Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu Başkanı Ska Keller de "tartışmaları göstermelik bulduğunu ve hayır oylarının yüzde 50'nin üzerinde olduğu Türkiye'deki muhalefetin desteklenmesi gerektiğini" belirtti. Keller, Erdoğan'a karşı en etkili cevabın gümrük birliğinin genişletilmemesi, Türkiye'ye silah satışının durdurulması ve ekonomik yardımlara son verilmesi olacağını sözlerine ekledi.