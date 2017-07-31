Schulz'dan Erdoğan itirafı

Schulz: Ben de başta Erdoğan’dan hoşlanmıştım





Almanya’da gelecek aylarda gerçekleşecek seçimlerde Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı olan Martin Schulz, Katolik Haber Ajansı’na (KNA) bir mülakat verdi. Son dönemde Ankara-Berlin hattının gerilmesiyle birlikte Türkiye karşıtı açıklamalarını sertleştiren Schulz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuştu.







DW’de de yer alan habere göre Schulz “Erdoğan’dan benim gibi birçokları başında hoşlanmıştı, zira Türkiye’yi Avrupa’ya yaklaştırmak istiyordu. Bu, bu süre içerisinde tam tersine dönüştü” dedi.

Son dönemde gündeme gelen idam cezasının yeniden yürürlüğe girmesi tartışması hakkında da konuşan Schulz, ” Erdoğan idam cezasını gerçekten yürürlüğe sokacak olursa o zaman Avrupa Birliği’ne kapıyı kapatmış olur” yorumunu yaptı.