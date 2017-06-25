Schluz'dan Erdoğan'a özgürlükler konusunda çifte standart eleştirisi

Sosyal Demokrat Parti‘nin seçim programını oyladığı Dortmund'daki kongrede konuşan partinin başbakan adayı Martin Schulz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulunan Schulz, "Tutuklu gazetecileri serbest bırakın, mümkünse hemen" dedi. "Türkiye'de binlerce muhalife müdahale edilmesi, çok sayıda gazetecinin cezaevine konulması skandal" diyen Schulz, Erdoğan'a seslenerek, Bir zamanlar gittiğin demokrasi yoluna geri dön" dedi. Schulz Erdoğan'ı eleştirerek, "Erdoğan kendi ülkesindeki insanlara vermeyi reddettiği özgürlükleri burada talep ediyor" dedi.







Konuşmasında Başbakan Merkel'ı de eleştiren Schulz, Merkel'ın Mayıs ayında G7 Zirvesi'nin ardından Trump‘a yönelik olarak yaptığı, „Artık başkalarına güvenemeyiz" yönündeki açıklamasının somut olmadığını dile getirdi ve Trump'a karşı daha sert eleştireler yöneltmesi gerektiğini savundu.





"Demokrasiye saldırı"





Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'i de (CDU) eleştiren Schulz, Merkel ve CDU'nun sistematik olarak Almanya'nın geleceği tartışmalarını gündeme taşıdığını belirterek, "Bu demokrasiye saldırıdır" dedi. Merkel'ın 24 Eylül'deki genel seçim kampanyaları sürecinde içerik konusundaki tartışmalardan kaçındığını ileri süreren Schulz, CDU ve kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) bilinçli olarak az sayıda seçmenin sandık başına gitmesini desteklediğini savundu. Schulz bu durumun CDU-CSU'nun rakibi partilere zarar vereceğini belirtti.





24 Eylül'deki genel seçimlerin Almanya'nın gideceği istikameti belirlemesi açısından çok önemli olduğunu belirten Martin Schulz, "Özgür, dayanışma ve çeşitliliğin olduğu ülkede yaşamaya devam etmek istiyoruz" dedi. Schulz eşcinsel evliliklere sıcak bakmayan Hristiyan Birlik Partileri'ni eleştirdi.





Kongrede konuşan Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder partisi Sosyal Demokrat Parti'nin kararlı disiplinli ve kendinden emin biçimde genel seçimlere girmesi gerektiğini söyledi.





Parti yönetiminin kabul ettiği, 600 delegenin onayladığı Sosyal Demokrat Parti'nin seçim program taslağı, adalet, ailelerin daha iyi desteklenmesi, devlet yatırımlarının artırılması ve Avrupa Birliği'nin güçlendirilmesi gibi maddeler içeriyor. Sosyal Demokratlar iç güvenlik konularında da mevcut yasaların tutarlı bir biçimde uygulanmasını ve 15 bin yeni polis kadrosu açılmasını savunuyor. Parti, vergi ve emeklilik konusunda da iyileştirmelere ihtiyaç olduğu kanaatinde.





Alman 2. televizyon kanalı ZDF'in yaptığı son kamuoyu yoklamasına göre SPD'nin oy oranı yüzde 25 olarak görünüyor.





CDU'dan Schulz'e yanıt





Hristiyan Birlik Partileri Schulz'un kendilerine yönelttiği eleştirileri geri çevirdi. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Sekreteri Peter Tauber, Schulz'ün Birlik partilerinin seçimlere katılım oranının düşük olmasını istediği yönündeki açıklamasına, "Biz demokratları demokrasiye saldırı düzenlemekle suçlamak gibi bir ümitsizlik olamaz" dedi. Hristiyan Sosyal Birlik Genel Sekreteri Andreas Scheuer'se "Schulz'ün Merkel'e yönelik kişisel saldırısı Sosyal Demokratların büyük çaresizlik içinde olduğunu gösteriyor" dedi.





Deutsche Welle Türkçe