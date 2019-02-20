Samanyolu Haber /Dünya / Schengen vizesi artık 80 Euro /20 Şubat 2019 14:24

Schengen vizesi artık 80 Euro

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, vize başvuru ücretlerinin 80 euroya yükseltilmesine onay verdi.

SHABER3.COM

AB Konseyi, üye ülke büyükelçilerinin vize kurallarının güncellenmesine ilişkin düzenlemeyi onayladığını açıkladı.

Buna göre, AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşına uygulamakta olduğu seyahat vizesi ücretlerinde değişiklik yapılacak.

Bu kapsamda AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 euroluk ücret, 80 euroya çıkarılacak.

Ayrıca, yeni kurulacak bir mekanizmayla vize ücretleri 3 yılda bir yeniden düzenlenecek.

Vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onay vermesi gerekiyor
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