Samanyolu Haber /Dünya / Schengen bölgesinde sınır kontrolleri artırılıyor /07 Nisan 2017 14:05

Schengen bölgesinde sınır kontrolleri artırılıyor

Schengen bölgesi dış sınırlarındaki giriş ve çıkış kontrolleri artırıldı. Yeni uygulama AB vatandaşlarını da kapsayacak.

Schengen bölgesinde sınır kontrolleri artırılıyor

Avrupa Birliği (AB) artan terör tehlikesi nedeniyle dış sınırlarındaki kontrolleri yoğunlaştırıyor. 7 Nisan'dan itibaren Schengen bölgesi dışındaki ülkelerden Almanya'nın deniz ve hava limanlarına gelen yolcuların seyahat belgesi numaralarıyla kişisel verileri arama kayıtlarıyla karşılaştırılacak. İlk kez AB ülkeleri vatandaşları da sistematik olarak uygulamaya dahil edilecek.

Yeni güvenlik kuralları 2015 yılının kasım ayında Paris'te düzenlenen terör saldırıları nedeniyle Avrupa Birliği Komisyonu tarafından önerilmişti. Bundan bir ay kadar önce de yeniden düzenlenen Schengen sınır kuralları AB ülkelerince onaylanmıştı.

Şimdiye kadar sadece AB vatandaşı olmayan yolcuların verileri arama kayıtlarıyla karşılaştırılıyor ve bu uygulama sadece Schengen ülkesine girişte yapılıyordu. Yeni uygulama çıkışlarda da yapılacak ve bütün AB vatandaşları için de geçerli olacak. Almanya Federal Polis Teşkilatı yeni uygulamanın bütün Schengen ülkelerindeki kontrol mekanizmasının iyileştirilmesine katkıda bulunacağını açıkladı. Schengen bölgesi, AB üyelerinin çoğunluğuyla İsviçre ve Norveç'i de kapsıyor.
Federal Polis Teşkilatı bütün Schengen ülkelerinde sınır kontrol standartlarının eşitleneceğini ve kamu düzeni ile iç güvenliği tehdit eden yolcuların Schengen ülkelerine geçmesinin önlenmesinin amaçlandığını duyurdu. Kontrollerin hava taşımacılığını ve yolcuların bekleme süresini etkilememesine dikkat edileceğine de açıklamada yer verildi.
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