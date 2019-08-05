Schalke'nin patronundan ırkçı sözler

Tonnies'in, yaklaşık bin 600 konuğun katıldığı sanatkârlar gününde iklim değişikliğiyle nasıl başa çıkılacağı konusundaki görüşlerini anlatırken kullandığı ifadeler Almanya'da ırkçılık tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.







İspanyol Marca gazetesinde yer alan habere göre, konuşmasına "İklim değişikliğine karşı mücadelede vergileri arttırmak yerine Afrika'da 20 enerji santrali kurmalılar" sözleriyle başlayan Tonnies şu şekilde devam etti; "Bu, Afrikalıların ağaçları kesmesini ve hava karardığında bebek yapmasını engellerdi."





Tonnies'in bu sözleri kulüp yöneticileri, fanları ve sosyal medyada ırkçılık tartışmalarına yol açtı.





'SPOR ALANINDA İŞİ OLAMAZ'





Et üreticisi olan ve 16 bin kişiyi istihdam eden Tönnies’e en sert eleştiri Dünya Yahudiler Kongresi Genel Sekreteri Marak Stern'den geldi. Stern, “İnsanı şoke eden bir konuşma. Geri adım atıp özür dilemek yetmez. Kim ki önyargılar taşıyor ve kamuoyunda ırkçı düşünceleri yaygınlaştırıyorsa, onun spor alanında işi olamaz. Tönnies şapkasını alıp Schalke Kulübü’nün Denetleme Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmeli” dedi.







Yıllarca Schalke 04 forması altında attığı gollerle adını duyuran şimdi de Schalke 04’ün ikinci takımını çalıştıran Gerald Asamoah da Instagram hesabından Tönnies’in sözlerini eleştirdi:





“Söyleyecek söz bulamıyorum. Bana karşı şimdiye kadar hiç ırkçı tutumu olmadı. Açıklamaları benim için sürpriz oldu ve beni yaraladı. Bana ve Afrikalılara hakaret etti. Buna tahammül edemeyiz. Beni bizzat kendisi aradı ve tutumundan dolayı özür diledi.”





ADALET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ







Tonnies'in açıklamalarıyla ilgili Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht de harekete geçti. Irkçılığa her fırsatta müdahale edilmesi gerektiğini belirten Lambrecht, Alman Futbol Federasyonu'nun (DFB) duruma müdahale etmesi için çağrıda bulundu.





Ayrıca, Alman parlamentosundaki spor komitesi başkanı Dagmar Freitag, Pazar günü Welt gazetesine verdiği demeçte “Böyle bir şeyin sporda öne çıkan bir kişi tarafından dile getirilmesi, işleri daha da kötüleştiriyor” dedi.





Sert eleştiriler alan Tönnies, 15 Ağustos’ta toplanacak Alman Futbol Federasyonu (DFB) Etik Komisyonu’nun ana konusu olacak.





Alman basını, bu hafta Schalke 04 yönetiminde bir toplantı yapılacağını, Tonnies'in görevden alınabileceğini öne sürdü.