Samanyolu Haber /Ekonomi / Sberbank: Denizbank'ı yıl sonuna kadar satacağız /23 Ağustos 2018 17:13

Sberbank: Denizbank'ı yıl sonuna kadar satacağız

Denizbank'ın hakim ortağı Rus Sberbank, bankanın yıl sonuna kadar satışı için Dubai'li Emirates NBD Bank ile bağlayıcı anlaşma imzaladı

SHABER3.COM

Uluslararası standartlara ilişkin mali rapor yayımlayan Sberbank, Denizbank'ın yüzde 99.85'lik hissesinin 2.35 milyar dolar (güncel kurla 14.6 milyar TL) karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük bankalarından biri olan Emirates NBD Bank'a satışı konusunda bağlayıcı anlaşma imzalandığını belirtti.

Raporda, "Fiyat, Denizbank'ın 31 Ekim 2017 tarihindeki konsolide sermayesi temelinde belirlendi. Satın alma işlemi 'locked box' mekanizmasına göre hazırlanmış olup, Emirates NBD Bank, 1 Kasım 2017 tarihinden işlem kapanış tarihine kadar Sberbank'a faiz ödeyecek" dendi.

Raporda anlaşma kapsamındaki ödemelerin dolar üzerinden yapılacağı da belirtilirken, riskinden korunma (hedging) mekanizmaları sayesinde TL'deki dalgalanmaların önemli bir etki oluşturmayacağının altı çizildi.

Sberbank CEO'su Herman Gref, DenizBank'ın satışına ilişkin anlaşmayı bu yıl üçüncü ya da dördüncü çeyrekte tamamlamayı planladıklarını belirtmişti.

Sberbank mayıs DenizBank'taki yüzde 99.85 hissesinin Emirates NBD'ye satmak için anlaşmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sberbank: Denizbank'ı yıl sonuna kadar satacağız Sonraki Haber >>

Allah (C.C) onlara ihsan ettiği gibi size de bir ferec ve mahreç ihsan eder

Allah (C.C) onlara ihsan ettiği gibi size de bir ferec ve mahreç ihsan eder

Uçak motoru havada alev aldı

Uçak motoru havada alev aldı

Havalanmak isteyen küçük helikopter düştü

Havalanmak isteyen küçük helikopter düştü

Böyle bir motor kullanma şekli yok

Böyle bir motor kullanma şekli yok

İntikam için akaryakıt istasyonunu yaktı

İntikam için akaryakıt istasyonunu yaktı

İpler Kimin Elinde, Piyonlar Kim? Ülkeyi Kimler Yönetiyor?

İpler Kimin Elinde, Piyonlar Kim? Ülkeyi Kimler Yönetiyor?

Evdeki bataryalara dikkat

Evdeki bataryalara dikkat

Hırsızlık yaparken bir birilerini yaraladı

Hırsızlık yaparken bir birilerini yaraladı

Yaşlı çifti son anda kurtardılar

Yaşlı çifti son anda kurtardılar

İtalya'daki köprü işte böyle çöktü

İtalya'daki köprü işte böyle çöktü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:23:47