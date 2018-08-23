Sberbank: Denizbank'ı yıl sonuna kadar satacağız

Uluslararası standartlara ilişkin mali rapor yayımlayan Sberbank, Denizbank'ın yüzde 99.85'lik hissesinin 2.35 milyar dolar (güncel kurla 14.6 milyar TL) karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük bankalarından biri olan Emirates NBD Bank'a satışı konusunda bağlayıcı anlaşma imzalandığını belirtti.







Raporda, "Fiyat, Denizbank'ın 31 Ekim 2017 tarihindeki konsolide sermayesi temelinde belirlendi. Satın alma işlemi 'locked box' mekanizmasına göre hazırlanmış olup, Emirates NBD Bank, 1 Kasım 2017 tarihinden işlem kapanış tarihine kadar Sberbank'a faiz ödeyecek" dendi.





Raporda anlaşma kapsamındaki ödemelerin dolar üzerinden yapılacağı da belirtilirken, riskinden korunma (hedging) mekanizmaları sayesinde TL'deki dalgalanmaların önemli bir etki oluşturmayacağının altı çizildi.





Sberbank CEO'su Herman Gref, DenizBank'ın satışına ilişkin anlaşmayı bu yıl üçüncü ya da dördüncü çeyrekte tamamlamayı planladıklarını belirtmişti.





Sberbank mayıs DenizBank'taki yüzde 99.85 hissesinin Emirates NBD'ye satmak için anlaşmıştı.