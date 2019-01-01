Sayıştay'dan şok rapor: Milli Piyango çekilişleri güvenilir değil

Sosyal medyada geçen hafta yayılan görüntülerin ardından usulsüzlük ve hile iddialarıyla gündemde olan Milli Piyango'ya bir eleştiri de Sayıştay'dan geldi.







Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Milli Piyango İdaresi'ne ilişkin denetim raporunu Meclis'e sunulan Sayıştay raporunda, çekişlerin 2012'den bu yana TV'den yayınlanmadığına dikkat çekildi. Raporda Milli Piyango İdaresi kusurlu bulundu.







Sayıştay, çekilişlerin TV'de yayınlanmamasının 'güven' sorunu oluşturduğunu vurgulayarak, TRT'nin çekilişleri yayınlamaya bir an önce başlaması uyarısında bulundu.





Milli Piyango çekilişleri 2012'ye kadar para karşılığında TRT'de yayınlanıyordu. Ancak iki kurum arasında ödenecek para konusunda uzlaşmazlık çıkınca TRT 6 yıldır çekilişleri yayınlamıyor. O tarihten sonra çekilişler önce noter huzurunda ve halkın katılımıyla, ardından da, "www.millipiyango.gov.tr" adresi üzerinde canlı yayınla yapılmaya başlandı.





CHP'Lİ SERTEL: TRT'NİN CANLI YAYINLAMASI GEREKİR





TBMM KİT Komisyonu üyesi ve CHP Milletvekili Atilla Sertel, hem bilet hem de şans oyunlarında büyük ikramiyenin bazı ilçelere ‘isabet' ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:





"Aslında Milli Piyango çekilişi televizyondan yayınlamak istiyor. Ancak TRT 4-5 katı fazla para talep ediyor. Sayıştay bile raporunda kuşku duyuyor, güven sorununa işaret ediyorsa vatandaş ne yapsın, ben niye kuşku duymamayım! Şeffaf ve açık değil. TRT'nin bunu canlı yayınlaması gerekir. İkisi de devlet kuruluşu, halkın sırtından geçiniyor."