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'Sayıştay'da hukuksuzlukların üstü örtülüyor' diyen başdenetçiye ibretlik ceza: Memuriyetten atıldı

Sayıştay Başdenetçisi Burcu Kozba’nın kurumla arasında süren 10 yıllık yargı süreci memurluktan çıkarılmasıyla sonlandı. “Sayıştay’da hukuk dışı işlemlerin üzeri örtülüyor” diyen Kozba’nın kuruma hakaret ettiği ve savunma sınırını aştığı öne öne sürüldü

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Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre, Sayıştay Başdenetçisi Kozba’nın memuriyetten çıkarılmasına yol açan gelişmeler özlük hakları için açtığı davayla başladı. Kozba, yaklaşık 10 yıl önce zorlu sınav süreçlerinin ardından işe girdi ve denetçi adaylığı tamamlanmadan kurumdan çıkartıldı. Açtığı dava sonucu işe iade edilen Kozba, tekrarlanan denetçilik sınavında başarılı oldu. Ancak bu kez de özlük haklarının tam olarak ödenmemesi sorunu ile karşılaştı ve 12. İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Mahkeme sürecinde Sayıştay’ı temsilen duruşmaya katılan görevlinin yalan beyanda bulunduğunu söylediği için Kozba hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Hakarette bulunduğu gerekçesiyle ‘bir yıl kademe ilerlemesi’ cezası verildi.

Savunmasına soruşturma açıldı

Kozba, bu ceza üzerine tekrar mahkemeye başvurdu. Soruşturma Kurulu’nun raporuna ilişkin mahkemeye gönderdiği savunmasında Kozba, şunları ifade etti:

“Sırf bana disiplin cezası verilebilmesi için mevzuat hükümlerinin ve etik değerlerin bu kadar ayaklar altına alınmış olması beni üzdü. Soruşturma sürecinde görülen bazı hukuka aykırılıklar tespit ettim. Bu belgelerin doğrulukları konusunda tereddütlerim olsa da resmi belge. Hak arama hürriyetim çiğnendi. Kurumda daha önce yapılmış olan ve hali hazırda yapılmakta olan hukuk ve etik dışı işlemlerin üzeri örtülmek istenmekte.” 

Savunmasında Kozba, denetim raporlarında yer alan hükümet uygulamalarına ilişkin eleştirel tespitlerin ardından kendi isteğiyle görevden ayrıldığı iddia edilen Denetim İşlerinden Sorumlu eski Başkan Yardımcısı Fikret Çöker’in de sürecin içinde olduğunu öne sürerek onu da suçladı. Kozba’nın, bu savunması da kurum tarafından hakaret sayıldı ve hakkında tekrar disiplin soruşturması açıldı.

Kozba “Savunma yapma sınırını aştığını” ve bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulmasına neden olan disiplin suçunu tekrar işlediği iddiasıyla memurluktan çıkartıldı.
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