Sayın Vali bize tuzak kurdu

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen, ancak 6 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı'nda Doğu Karadeniz şehirlerine yaptığı ziyarette yaşanan VIP krizine dair açıklamalarda bulundu.





İmamoğlu, Ordu-Giresun Havalimanı'nda yaşanan 'VIP krizi için, "Sayın Vali bize tuzak kurmuştur. Güzel ortamı gölgelemeye çalışmıştır." ifadesini kullandı.





"OLAY BİR VIP MESELESİNE DÖKÜLDÜ"





İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Olay bir VIP meselesine dökülerek, daha önce yüz binlerce insanla miting yaptığımız anda aynı gün utanılacak bir saldırının yapılması gibi burada da aynı tavır oluşturuldu."





"Ben Trabzon'a indiğim andan itibaren VIP kısmından karşılandık. Kalabalık bir insanla Trabzon'a giriş yaptık. Bizim Trabzon'a girişimizde bir kolaylaştırma oldu. Aynı düşünce Ordu için de düşünüldü." diyen İmamoğlu, VIP kapısının önünde ne olup bittiğinden haberdar olmadığını tekrarladı.





İMAMOĞLU: VALİ GÜZEL ORTAMI GÖLGELEMEYE ÇALIŞTI





İmamoğlu, "Trabzon milletvekilimiz benim koluma girip içeri girdik. VIP'den geçmemize dönük bir engel oluşturulacaksa kapatırsın ışıkları kimseyi içeri almazsın. Ama siz kapıyı açık bırakıyorsunuz. Kapıdan içeri insanlar giriyor. Benim annem, babam çantalarını XR cihazından geçiriyorlar. Ben içeri giriyorum. Sayın vali bize tuzak kurmuştur. Güzel ortamı gölgelemeye çalışmıştır." dedi.





"Ben orada Seyit Torun'a rica ediyorum orada. Psikolojim ortada. Her şekliyle yaklaşımım ortada. Benim gerçek yüzüm ortada." ifadelerini kullanan İmamoğlu, "Buradan pirim çıkartmak, başka ifadeler çıkartmak basitlik çabasıdır." diye konuştu.





Ekrem İmamoğlu, Ordu-Giresun Havalimanı'nda kendisini apronda karşılayan yüzlerce insanın sevgisine gölge düşürmek için suni bir kriz çıkarıldığını söyledi.





"KOÇ UÇAK TAHSİS ETMEDİ"





İmamoğlu, Koç Holding'e ait Setair firmasından kiralanan uçağın tahsis gibi gösterilmesine tepki gösterdi.





"Firma açıklama yaptı. Bizim de her türlü belgemiz vardır." diyen İmamoğlu, "Devletin imkânları ile propaganda yapma, hepimizin vergileri ile propaganda yapma konusunda bir açıklaması olacak mı? VIP meselesini konuşan, sözüm ona ahlak cümleleri kuran Bakan (Süleyman Soylu), apronu nasıl görmezler." dedi.





"UĞUR DÜNDAR'IN NEYİ İMA ETTİĞİNİ BEN ANLAMADIM”







İmamoğlu, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularına cevap verdi.





Bir gazetecinin rakibi Binali Yıldırım ile katılacağı televizyon programında gazeteci Uğur Dündar'ın moderatörlük yapmayacağına yönelik açıklamasını hatırlatması üzerine İmamoğlu, "Uğur Dündar ile görüşmem olmadı. Sayın Dündar'ın isminin gündeme düştüğünü öğrendim. Sayın Dündar'ın bu işi en iyi yapabilecek gazeteci olduğunu ifade ettim. Dündar'ın neyi ima ettiğini ben anlamadım." ifadelerini kullandı.





İmamoğlu, "Dündar'ın çekilmesiyle başka bir tespit noktasında görüşmeler devam ediyor. Muhtemelen bu iş yarın neticelenir." dedi.





"GİTTİM POLİSTEN HELALLİK İSTEDİM"





"Vali Bey itlik yaptı dediniz mi?" sorusuna karşılık İmamoğlu, "Ben Vali Bey'in basitliğine gereken ifademle orada işarette bulundum. Polisin (tutanak hazırlayan polisi kastediyor) ne anladığı ne anlamadığı beni ilgilendirmiyor. Vali Bey bize kurduğu tuzaktan dolayı bizden özür dileyebilir. Polisin ayağına basmışsam özür dilerim ya da ters tavırda bulunduysam. Ama ben gittim helallik istedim. Size yapılan bir şey değildir bu. Polis talimata göre hareket eder." dedi.

